Critique de ‘Thirteen Lives’ : dramatiser le quasi-impossible

“Thirteen Lives” de Ron Howard, un exploit d’endurance sur l’effort de 18 jours pour sauver une équipe de football de jeunes de la grotte thaïlandaise de Tham Luang en 2018, regarde avec admiration deux hommes sans prétention : Rick Stanton et John Volanthen, que les acteurs Viggo Mortensen et Colin Farrell jouent avec leur magnétisme réduit jusqu’à ce que ces stars de cinéma charismatiques ressemblent à des boules de crachat laissées à sécher à l’air. Les deux Britanniques froissés et grisonnants n’ont pas l’air ou n’agissent pas de manière particulièrement héroïque. “Je n’aime même pas les enfants”, dit Rick – heureusement pas devant la presse, dont les deux hommes reculent comme des chauves-souris photosensibles. Pourtant, Rick et John sont parmi les rares plongeurs spéléo ayant l’endurance physique et mentale pour supporter une spéléologie de six heures en combinaison de plongée à travers des recoins étroits dans une visibilité presque nulle alors que des stalactites à crocs grattent contre leurs réservoirs d’air. Pas étonnant que ni eux ni le scénario de William Nicholson, basé sur une histoire de lui et de Don MacPherson, n’aient le temps de faire des bêtises. Il s’agit d’un récit pragmatique d’une mission presque impossible : d’abord, trouver les garçons piégés, et plus difficile encore, les faire sortir à la nage.

Howard ne gaspille pas son énergie à semer le doute sur le résultat. (L’opération réussit, avec deux victimes.) Il est saisi par la mécanique de la façon dont les plongeurs l’ont réussi, un exploit qui a besoin de très peu de cymbales du compositeur Benjamin Wallfisch pour jouer comme un thriller. Regarder l’équipe de Rick et John (qui s’agrandit pour inclure des rôles joués par Joel Edgerton, Tom Bateman et Paul Gleeson) nager d’avant en arrière en remorquant les garçons – des «paquets», les appelle Rick – est épuisant. Le public passe une heure du temps d’exécution à vivre la terreur primitive d’être sous terre, sous l’eau et – dans un détail omis des premiers reportages – sous sédation. Pendant ce temps, le concepteur sonore Michael Fentum intensifie l’agonie avec chaque éraflure de casque sur le rocher et le grincement paniqué d’une bouteille à court d’oxygène.