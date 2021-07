Critique de « The Woman Who Ran »: Conversations avec des amis

« The Woman Who Ran », le 24e long métrage compact de Hong Sangsoo – environ une heure et quart du début à la fin – consiste en trois visites. Gamhee (Kim Minhee, un incontournable de l’univers cinématographique de Hong) tombe sur un vieil ami divorcé, un autre célibataire et un troisième dont le mariage est source de maladresses entre eux. Gamhee, qui est mariée depuis cinq ans, raconte à chacun de ses hôtes que c’est la première fois qu’elle et son mari, en voyage d’affaires, se séparent. Le fait qu’elle répète cette affirmation introduit une parcelle d’incertitude dans ce qui semble être un film ordonné, calme et symétrique. Ce malaise – le sentiment que tout est parfaitement clair et tout à fait mystérieux – est autant une signature de réalisateur de Hong que fumer, boire et zoomer soudainement. Vous pourriez vous demander si les vignettes représentent des épisodes chronologiquement adjacents lors d’un seul voyage, ou si chacune est une aventure entièrement différente. Le titre suggère la fuite, et il semble possible que Gamhee s’enfuie de chez elle, cherchant refuge parmi des femmes qui pourraient comprendre ce qu’elle traverse sans avoir à en parler.

Les personnages parlent clairement et indirectement, discutant de nourriture, de météo, d’architecture et d’autres sujets banals en toute sécurité, ainsi que d’amour et de travail. Gamhee mange un délicieux repas fait maison avec Youngsoon (Seo Younghwa) et un moins bon avec Suyoung (Song Seonmi), qu’elle complimente quand même. Avec Woojin (Kim Saebyuk), que Gamhee rencontre dans un café à côté d’un cinéma, elle boit du café et partage une pomme.

La pomme est l’un des nombreux motifs – une autre caractéristique du style de Hong – qui parcourent le film, produisant un sentiment de structure en l’absence relative d’intrigue. Plus d’une fois, une pomme est pelée et tranchée. Plus d’une fois, Gamhee regarde les interactions d’autres personnages à travers une vidéo de sécurité dans l’entrée. Youngsoon, qui vit avec un colocataire dans une zone rurale, parle à Gamhee du coq d’un voisin, qui harcèle les poules, leur saute sur le dos et leur picorant le cou. Il n’essaie pas de s’accoupler avec eux, explique-t-elle, « il est juste méchant ». Les hommes de « The Woman Who Ran » sont comme des avatars humains de cet oiseau méchant, empiétant sur le loisir et l’intimité des femmes pour chanter, gratter et ébouriffer les plumes. Un gars arrive pour se plaindre des chats sauvages que Youngsoon et sa colocataire ont l’habitude de nourrir. Un autre sonne à la porte de Suyoung pour se plaindre de la façon dont elle l’a humilié et insulté après qu’ils aient couché ensemble. En dire long sur le troisième gentleman pourrait être considéré comme un spoil, même si cela lui donne peut-être – un ancien amour de Gamhee et un écrivain épris de sa propre célébrité – trop de crédit. Hong, un miniaturiste prolifique avec un œil et une oreille inégalés pour les déceptions romantiques hétérosexuelles, est souvent comparé à Eric Rohmer, le scénariste-réalisateur français spécialisé dans les fables du désir capricieux parmi la classe bourgeoise-bohème. Pour moi, il ressemble plus à un nouvelliste comme Ann Beattie ou Alice Munro, assemblant une anthologie d’approches reconnaissables mais toujours distinctes d’un ensemble de personnages et de thèmes soigneusement sélectionnés.

Certains des contes individuels peuvent frapper plus fort les émotions ou rester dans l’esprit plus longtemps, et certains téléspectateurs peuvent ne jamais acquérir le goût de son style bavard, elliptique et mélancolique. Pour ceux d’entre nous qui aiment ses explorations élégantes de l’ivresse, du regret, de la luxure et de l’ennui, il est un comédien indispensable des manières modernes, bonnes et mauvaises, et sa productivité constante (ou peut-être compulsive) est un cadeau. « The Woman Who Ran » est un sketch cinématographique, et aussi l’œuvre d’un maître. La femme qui a couru

Non classé. En coréen, avec sous-titres. Durée : 1 heure 17 minutes. Dans les théâtres.