Les intrigants rencontrent leur match dans «The Weasels ‘Tale», la comédie argentine de Juan José Campanella. Une ancienne diva, Mara (grande dame Graciela Borges), partage un manoir éloigné avec son mari milquetoast, Pedro (Luis Brandoni), et deux parasites suaves avec lesquels elle faisait des films: un réalisateur, Norberto (Oscar Martínez), et un scénariste, Martín (Marcos Mundstock). Ils passent le temps à échanger des souvenirs et des barbes, jusqu’à ce qu’un couple de ville habile, Bárbara (Clara Lago) et Francisco (Nicolás Francella), se présente et s’oriente pour acheter la propriété.

Le dysfonctionnement des colocataires pourrait être triste s’il n’était pas joué pour rire. Mara est figée dans son passé étoilé, et Norberto et Martín la traitent ainsi que Pedro avec une nostalgie ou un mépris auto-exaltants. Mais Campanella, qui a réalisé le thriller oscarisé en 2010 «Le secret dans leurs yeux», met en place une routine de surenchère. Les méchants potentiels Bárbara et Francisco semblent simples en comparaison. (Les acteurs plus âgés sont des incontournables du cinéma argentin, et le film refait une prémisse de 1976; Mundstock, décédé en avril, était un humoriste très apprécié.)

Norberto et Martín, cyniques professionnels, tournent leurs propres intrigues pour contrecarrer les jeunes escrocs, et le film s’appuie sur notre délectation à cet égard. La conclusion de Grand Guignol remplit le flair promis par les couleurs optimisées du film et par les affiches vintage de Mara pour ses films, qui ont des titres glorieux comme «The Other Woman Forever». Il y a une tentative de revigorer la romance entre Mara et Pedro, mais cela ne fait rien à côté du mauvais comportement de leurs compagnons moins savoureux. Vous ne pouvez pas retenir une bonne fouine.

Le conte des belettes

Non classé. En espagnol, avec sous-titres. Durée: 2 heures 9 minutes. Dans les théâtres et sur cinémas virtuels. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.