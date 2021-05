Critique de «  The Water Man  »: Oyelowo réalise avec une touche de magie

Lonnie Chavis incarne Gunner, une interpellation sensible et créative qui travaille sur son roman graphique (les cadres encrés s’animent et lui parlent pendant qu’il dessine) tandis que ses parents s’occupent de la vie dans une ville rurale. (Le film a été tourné dans l’Oregon.) En tant que père, Oyelowo est un peu obscur au sujet des véritables passions de son fils – il renverse accidentellement une bouteille d’encre de Gunner en lui demandant de sortir pour «lancer la balle».

Et sa mère, (Rosario Dawson), est de plus en plus confrontée à la maladie. Un matin, Gunner entre dans sa librairie fantastique préférée et dit: « Je vais avoir besoin de tous les livres que vous avez sur la leucémie. »

Gunner découvre bientôt «l’homme de l’eau», une légende locale qui parcourt la terre avec une flamme d’espoir dans son cœur. Il obtient plus d’informations d’un excentrique reclus (Alfred Molina). Ensuite, il enrôle une fille dure semi-gothique légèrement plus âgée (Amiah Miller) – dont les antécédents d’abus sont à l’opposé de la maison aimante de Gunner – dans une randonnée en forêt peu judicieuse.

Le mythe dans lequel se trouvent les camions de cinéma porte des allusions à la «princesse Mononoke» de Miyazaki et au roman et à l’adaptation cinématographique de YA «A Monster Calls». Mais cette image est globalement une vision plus anodine; même lorsque le récit appelle à un feu de forêt pour augmenter les enjeux émotionnels, le spectateur reste convaincu que les choses vont s’arranger. Le fait que la productrice exécutive du film soit Oprah Winfrey fait en quelque sorte pencher la main du film; le point ultime ici est cette flamme d’espoir.

Classé PG pour les thèmes matures. Durée: 1 heure 32 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.