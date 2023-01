Critique de «The Wandering Earth II»: il erre trop loin

Le film était assez divertissant, mais sa portée ambitieuse avait quelque chose d’un lustre vide, en partie parce que le drame de l’histoire n’était fondé sur rien au-delà du cataclysme voyant. Sa suite audacieusement désordonnée, “The Wandering Earth II”, semble avoir pris note et sprinté, sans but, entièrement dans l’autre sens. Perdant toute la joie de son prédécesseur, le film propose à la place près de trois heures d’intrigues alambiquées, de thèmes insuffisamment cuits et d’un enchevêtrement de sous-textes politiques confus et manifestement approuvés par l’État.

Bénéficiant d’un budget plus important et de plus grandes attentes – la superstar de Hong Kong Andy Lau a été ajoutée au casting – “Wandering Earth II” est, narrativement, une préquelle. Le suivi de Gwo se déroule des années avant les événements du premier film et se concentre sur les efforts initiaux du gouvernement de la Terre unie pour pousser la Terre hors de notre système solaire, une décision destinée à éviter une catastrophe planétaire. Il met en place des idées fragiles sur la géopolitique dystopique, l’homme contre la machine et la nature de la conscience humaine (en partie comme une histoire de retour à l’intrigue “2001: A Space Odyssey” / maléfique HAL 9000 du premier film).