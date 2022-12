Critique de « The Volcano: Rescue from Whakaari » : une tragédie sismique

Il y a trois ans, sur une petite île au large de la côte est de la Nouvelle-Zélande, plusieurs groupes de touristes faisaient du trekking près du bord d’un stratovolcan actif lorsque le site a éclaté, jaillissant de la vapeur brûlante, des gaz toxiques et des panaches de cendres qui se sont élevés à des milliers de pieds dans les airs. Plus de 20 personnes sont mortes, certaines dans l’explosion et d’autres qui ont succombé plus tard à leurs blessures ; beaucoup d’autres ont subi de graves brûlures.

Une chronologie détaillée de la tragédie est relayée dans le documentaire sans fioritures de Netflix “The Volcano: Rescue from Whakaari”, qui repose sur des entretiens avec une poignée de survivants et de personnes impliquées dans les missions de sauvetage.