L’angoisse existentielle de l’assassin payé est un thème délicat – si délicat qu’il est même potentiellement invalide. «The Virtuoso», réalisé par Nick Stagliano à partir d’un scénario de James C. Wolf, rate sa prise de vue d’une manière spectaculaire et parfois spectaculairement prétentieuse.

C’est la meilleure performance apparente du virtuose dans le film. Une narration pompeuse à la deuxième personne détaille les pratiques du tueur. On le voit souvent lui-même faire des grimaces dans des miroirs, comme pour développer une personnalité. Il reçoit des commandes d’Anthony Hopkins – le week-end dernier, un acteur primé aux Oscars, ce week-end un distributeur de monologue dans un morceau de hackwork turgescent – qu’il continue à bousiller maintes et maintes fois.

Hopkins envoie notre anti-héros dans une ville rurale où il doit trouver sa cible. Une possibilité: une serveuse de restaurant jouée par Abbie Cornish, qui, à ma connaissance, n’a rien fait pour mériter ce film.

Ce n’est pas seulement le personnage principal qui ne parvient pas à prospérer. Le cinéma est à l’occasion, pour le dire gentiment, fracturé. Alors que le virtuose commence un raid nocturne, la voix off explique qu’il doit surveiller les chiens, qui peuvent être dans la maison qu’il approche. «Lors de nuits comme celle-ci, seuls les propriétaires les plus cruels laissent leurs chiens de côté.» Des nuits comme ça? Il ne neige pas, le virtuose porte un caban – pas de gants – et personne n’expire un souffle condensé. Mais d’accord.

Classé R pour les films habituels des assassins payés, plus la nudité. Durée: 1 heure 50 minutes.