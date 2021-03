Critique de «  The Truffle Hunters  »: à la poursuite acharnée de l’or culinaire

Je ne suis pas sûr qu’aucun des personnages humains de «The Truffle Hunters», un documentaire charmant et sournoisement poignant de Michael Dweck et Gregory Kershaw, ait les réponses. Pas le gentilhomme corpulent et bien habillé qui teste les truffes avec l’œil dur d’un bijoutier et se glisse plus tard dans une assiette d’œufs au plat et de fonduta surmontée de 50 dollars de copeaux. Pas le courtier qui rencontre ses sources au coin des rues sombres la nuit, leur offrant 150 euros les cent grammes pour ce qu’il vendra, au téléphone le lendemain, plus de trois fois plus.

L’histoire de la gastronomie humaine est pleine de mystères. Qui a compris qu’une huître était quelque chose à manger? Ce jus de fruit laissé assis pendant un moment vous enivrerait? Qu’un enfant le ferait mange d’abord le milieu d’un Oreo ? Je suis maintenant convaincu que ces impondérables pâlissent par rapport à la question de la truffe. Comment ce champignon souterrain, dont les meilleurs spécimens ressemblent à des pommes de terre malheureuses, est-il devenu l’un des mets les plus prisés et les plus chers?

Même les hommes nommés dans le titre – des gars pour la plupart dans les années 70 et 80, qui ont consacré une grande partie de leur vie à la poursuite de ces gouttes magiques – ne saisissent pas pleinement les secrets des truffes. Cependant, je suis certain que leurs chiens le font. Ce sont les chiens qui captent l’odeur des trésors enfouis au milieu du paillis et de la mousse des forêts du nord de l’Italie et qui creusent furieusement avec leurs pattes. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi un chien fait-il quelque chose?

Pline l’Ancien, l’auteur de «Naturalis Historia», une encyclopédie du savoir romain, a écrit que les truffes étaient des «merveilles de la nature». Finalement, d’autres personnes l’ont découvert et un commerce mondial est né, consacré à une marchandise qui résiste à la culture et qui ne pousse que dans un coin particulier du monde. (Nous parlons de Truffes blanches piémontaises pas ici les noirs de France qui sont exhumés par les porcs. Ce serait un tout autre film.)

«The Truffle Hunters» observe les dimensions locales de ce commerce. Sans gâcher l’ambiance délicate avec une narration ou des interviews directes à la caméra, Dweck et Kershaw nous mettent en compagnie d’un groupe d’adhérents idiosyncratiques à un mode de vie ancien. La chasse à la truffe n’est pas tout ce qu’ils font – on joue de la batterie; un autre, qui est grognon à la retraite, cogne des poèmes de colère sur ses Olivetti – mais cela définit leur vision du monde. Et comme beaucoup de gens enracinés dans les pratiques traditionnelles et rurales, ils tendent vers le pessimisme et parfois la paranoïa justifiée. Il y a des gens invisibles qui empoisonnent les chiens et empiètent sur le gazon traditionnel des chasseurs. Les prix sont instables. On ne peut pas faire confiance aux intermédiaires. Les choses ne sont plus comme avant.

Cette perspective, il faut le supposer, n’est pas partagée par les chiens. Ils – Birba, Fiona, Titina, Ettore et d’autres – sont les vraies stars de ce film enchanteur et insaisissable. Aurelio, un chasseur humain dans les années 80, explique que parce qu’il a Birba, un chien blond élancé, il n’a jamais eu besoin d’une femme. Il espère cependant trouver une femme à qui il pourra léguer sa maison et les soins de son fidèle compagnon canin. Franco, qui est marié, se faufile avec sa chienne Titina lors d’expéditions nocturnes de truffes même après que sa femme l’ait interdit.

Peut-être que la chasse aux truffes est un prétexte pour l’homme et son meilleur ami pour passer un peu de temps ensemble, loin du bruit de la civilisation. Encore une fois, cependant, les chiens peuvent le voir différemment. Certaines des séquences les plus étonnantes et vertigineuses de «The Truffle Hunters» nous montrent exactement ce que les chiens voient, au moyen d’une caméra montée juste au-dessus du niveau de la bouche. Les broussailles se précipitent, et tout à coup, nous nous tenons au-dessus d’une tache de terre et nous creusons frénétiquement des pattes. Une main humaine saisit la chose que nous poursuivions dès que nous l’avons trouvée, et nous repartons.

C’est un film intrigant, dans la mesure où il disparaît. Si j’étais un chien, je pourrais objecter – de manière amicale, bien sûr. Mais comme je ne suis pas un chien, il figurera en tête de ma liste de films essentiels sur la truffe, du moins jusqu’à ce que Birba décide d’en réaliser un elle-même. Ce film aura toutes les réponses.

Les chasseurs de truffes

Classé PG-13 pour le péril canin. Durée: 1 heure 24 minutes. Dans les théâtres. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.