Critique de The Substance : une critique grotesque de notre obsession pour la jeunesse

Même si les studios adorent vanter leurs derniers films d’horreur comme étant si terrifiants qu’ils traumatisent le public, il est rare que les longs métrages soient à la hauteur de ce genre de buzz. La substance Le nouveau film d’horreur corporel de la scénariste/réalisatrice Coralie Fargeat est infiniment plus dérangeant (une caractéristique, pas un bug) que ce que ses premières bandes-annonces ont laissé entendre.

Les films sur l’agonie de vivre selon les standards de beauté féminine ne sont pas nouveaux, mais La substance les tisse dans une parabole féministe incisive qui semble directement liée au moment qui nous a donné Ozempic à la demande et Gosse. Et ce qui manque au film en subtilité, il le compense par une histoire inspirée – même si elle vous retourne l’estomac – qui est censée vous toucher jusqu’au plus profond de votre peau, peu importe à quel point vous vous sentez en sécurité dans votre corps.

Après avoir animé pendant des années son émission d’aérobic à succès, l’icône du fitness Elisabeth Sparkle (Demi Moore) a presque tout ce dont elle a toujours rêvé. Elle est riche, célèbre et son visage est placardé dans tout Los Angeles, où son nom est devenu synonyme de la sensualité de sa série de longue date. Le jour où Elisabeth fête ses 50 ans, son patron Harvey (Dennis Quaid) l’informe que son passage au studio touche à sa fin. Il insiste sur le fait que le licenciement d’Elisabeth n’est qu’une conséquence de l’évolution des goûts des téléspectateurs en matière de programmation, mais elle sait que c’est son âge qui est en cause.

Elisabeth comprend comment, surtout dans le show-business, les femmes peuvent devenir personae non grata dès l’instant où les hommes au pouvoir décident qu’elles ne sont plus désirables physiquement. Et la réalité de sa disparition alarmante l’inquiète tellement qu’elle n’hésite pas à essayer un mystérieux médicament qui promet de la transformer en une version « plus jeune, plus belle, plus parfaite » d’elle-même. La substance Elisabeth donne naissance à Sue (Margaret Qualley), une magnifique jeune femme de 20 ans dont l’apparence fait tourner les hommes en bourrique. Mais bien qu’Elisabeth soit initialement heureuse de sa double vie secrète, elle se retrouve bientôt en désaccord avec Sue alors qu’elles ont du mal à suivre les règles strictes sur la façon de se comporter. La substance est censé être utilisé.

Il ne faut pas beaucoup de coups pour y arriver La substancede son enrobage de bonbon brillant jusqu’à ses messages puissants sur la manière dont la société pousse les femmes à aspirer et à se conformer à des idées irréalistes de la féminité. La substance explique à plusieurs reprises qu’Elisabeth et Sue sont la même personne et doivent alterner entre les formes physiques pendant une semaine pour rester stables. Cette idée est en elle-même une métaphore efficace de la façon dont notre culture obsédée par la jeunesse pousse les gens à se transformer radicalement avec des médicaments, des opérations de chirurgie esthétique et des changements extrêmes de style de vie qui comportent tous un certain degré de risque.

C’est atroce à regarder La substanceLes plans viscéraux de Sue montrant sa peau déchirée et ses fluides corporels drainés à travers des tubes tordus. Mais lorsque Sue sort dans le monde, Fargeat le présente comme un pays des merveilles enivrant de sexe et de pouvoir suffisamment enivrant pour que la douleur de sa transformation en vaille la peine. La substance Le film présente une poignée d’autres personnages, Moore et Qualley dominent le film avec des performances en duel. Ensemble, ils peignent le portrait complexe d’une femme en guerre avec elle-même pour le contrôle d’une vie dont elles sont toutes les deux responsables mais dont elles ont des expériences radicalement différentes.

Moore apporte une lassitude désespérée à Elisabeth, dont le statut d’icône de fitness en spandex se lit comme un clin d’œil à l’ascension de l’actrice vers la célébrité au début des années 80. Et il y a une qualité sociopathe dans la façon dont Qualley interprète Sue comme une femme jouant simplement à être une « fille d’à côté » sans scrupules pour embrouiller les hommes rustres. Alors que la drogue continue d’ouvrir de plus en plus de portes à Sue qui étaient autrefois fermées à Elisabeth, La substance commence à faire écho à de nombreux rythmes qui ont façonné Tout sur Eve tout en canalisant un érotisme sombre évoquant celui de Paul Verhoeven Danseuses. Mais à mesure que la lutte d’Elisabeth et Sue pour plus de contrôle sur leur vie devient plus aiguë, le film s’aventure de front sur un territoire qui rappelle celui de David Cronenberg. Accident et Les crimes du futurque Fargeat fabrique elle-même avec des seaux de viscères astucieusement éclaboussés.

Bien qu’il y ait une touche comique prononcée dans ce film, La substance n’est pas du tout un film pour les âmes sensibles. Beaucoup de ses scènes les plus époustouflantes sont baignées de sang jaillissant d’orifices contre nature et de corps déformés de manière cauchemardesque. Elles sont spectaculairement nauséabondes. Fargeat veut que vous ressentiez le fantasme et soyez témoin de la souffrance qui accompagne la tentative de le maintenir. La substance Cela pourrait très bien vous laisser malade et un peu étourdi, mais c’est ainsi que vous saurez que cela fonctionne.