Candy Black de Barrymore est essentiellement une star de la comédie ressemblant à Adam Sandler, jaillissant un slogan idiot (elle est montrée en disant « Frappez-moi là où ça fait mal! » Dans chaque rôle) et inondée des pièges de diva qui accompagnent la célébrité. Quand elle se plaint du matériau à sourcils bas, ses manutentionnaires ne le décrivent pas de manière très rassurante comme «un type alternatif de qualité».

Cela prend fin, un peu brusquement, dans ce qui est décrit avec précision comme une fusion sur le plateau, la rendant radioactive à Hollywood et la faisant abandonner les projecteurs publics.

Pourtant, Candy n’est pas la seule victime de son excès, qui a également asséché le travail de Paula (également Barrymore), son remplaçant, qui nourrit ses propres rêves de célébrité lorsqu’elle n’est pas debout autour de marquer des places pour la principale dame.

Ayant connu des moments difficiles, Paula est particulièrement enthousiaste lorsqu’elle est contactée sur ce qu’elle pense être un rôle d’acteur, mais qui s’avère être Candy faisant une proposition plutôt excentrique: Que la femme la remplace en cure de désintoxication, pensant que personne ne le fera. remarquez la différence.

Paula est d’accord, mais la ruse s’étend bientôt pour inclure toutes sortes d’apparitions personnelles, lançant ce qui équivaut à une « tournée d’excuses » dans laquelle Paula apparaît comme Candy dans une série de talk-shows, avec les différents animateurs (Savannah Guthrie, Jimmy Fallon, Ryan Seacrest) se jouant.

«Tu sembles aimer être Candy plus que jamais,» dit Candy.

Étourdie par son nouveau succès, Paula s’efforce de plus en plus de combler le vide, élargissant la mascarade en s’insérant dans la seule chose qui a gardé Candy saine d’esprit – une nouvelle relation téléphonique avec Steve (« La merveilleuse Mme Maisel’s » Michael Zegen) – la première étape d’une série d’événements qui se situent quelque part entre la protection de ce qu’elle a et la vengeance.

Réalisé par Jamie Babbit à partir d’un scénario de Sam Bain, « The Stand In » a son lot de moments maladroits, mais il y a des côtés assez amusants sur le fonctionnement d’Hollywood, d’un réalisateur (Holland Taylor) menaçant de renvoyer Candy et de faire venir Melissa McCarthy à la nature irréprochable de l’équipe de soutien de Candy.

Semblant apprécier la pause de ses propres fonctions de talk-show, Barrymore porte un nez légèrement élargi pour séparer les deux, mais la majeure partie de la caractérisation réside dans la voix haletante et légèrement mielleuse de Paula (pensez à Marilyn Monroe) contre les tirades émoussées et grossières de Candy .

« The Stand In » ne fait pas beaucoup rire, mais il offre une assez bonne fenêtre sur les exigences de la célébrité et sur la façon dont ils peuvent devenir le nec plus ultra des prisons de velours. Les hauts et les bas des deux femmes (OK, une femme) en son sein donnent en fait plus de surprises que ce à quoi on pourrait s’attendre avec un concept qui sonne si formulé.

Il y a une touche familière de « Dave » ou « Le prisonnier de Zenda » en cela – l’âme ordinaire qui s’avère être assez douée pour occuper cette vie privilégiée – avec la célébrité du cinéma présentant un autre type de royauté moderne.

Au fil des films, « The Stand In » n’est certainement pas une tête d’affiche. Pourtant, à l’instar de son personnage principal, le film et sa star parcourent autant de kilomètres que possible pour profiter de cette opportunité.

« The Stand In » sortira en primeur numérique / à la demande et dans certaines salles le 11 décembre. Il est noté R.