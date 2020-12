L’histoire épique de King – qui commence par une mystérieuse pandémie, laissant derrière elle les restes de l’humanité à son meilleur et au pire – peut sembler difficile à regarder étant donné les événements actuels au début, alors que les gens meurent et que le tissu social s’effondre.

Les cinéastes suivent cette partie d’introduction en sautant dans le temps, sautant de l’avant vers les nouvelles communautés qui poussent à Boulder, au Colorado et à «New Vegas», revenant pour étoffer les membres de la liste tentaculaire de personnages.

Le casting est, pour la plupart, assez bon, bien qu’un peu tardif pour présenter des membres plus dignes de chapiteau. Cela inclut Whoopi Goldberg en tant que Mère Abagail, âgée de plus de 100 ans, le prophète dirigeant les forces de la justice; et Alexander Skarsgard dans le rôle de Randall Flagg, alias l’homme noir, la personnification du péché séduisant et peut-être la mise à niveau la plus remarquable par rapport à l’adaptation précédente.

En fin de compte, « The Stand » doit patauger à travers pas mal de battements de personnages pour atteindre la viande de l’intrigue, qui s’articule sur l’inévitable conflit entre ces deux assemblées de survivants.