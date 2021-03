Critique de «  The SpongeBob Movie: Sponge on the Run  »: Still Square

Dans «Sponge on the Run», réalisé par Tim Hill, notre cuisinier de friture sous-marin préféré doit voyager avec son meilleur ami, Patrick, pour sauver l’escargot de compagnie de Bob l’éponge, Gary, qui a été couché par le roi Poséidon. Ils se dirigent vers la cité perdue d’Atlantic City, un «cloaque effrayant et vicié de la dépravation morale» (désolé, Jersey, vous ne l’avez pas entendu de ma part).

Je ne suis pas étranger à Bikini Bottom. Je n’ai peut-être pas d’ananas chez moi, mais je connais les habitants et les spots locaux. Cependant, après ma malheureuse visite récente, pour «Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite», j’emballe mon maillot de bain et je pars ailleurs.

«Sponge on the Run» veut être intelligent en faisant un signe de tête vers les conventions de genre: Patrick suggère qu’ils sont dans une aventure de copain tandis que SpongeBob pense qu’il est sur le voyage d’un héros singulier. C’est les deux – et les deux sont mal exécutés. Avec le petit ami d’Internet, Keanu Reeves, utilisant en vain son influence de célébrité en tant que guide spirituel de Bob l’éponge et de Patrick, le duo traverse un monde souterrain de style saloon occidental habité par des cow-boys-pirates-zombies dansant sur Snoop Dogg. Si cette dernière phrase vous a confondu, laissez-moi simplement dire que ce n’est que l’un des tournants narratifs stupides et illogiques de ce film obstinément pas drôle. Mais cette chanson de Snoop? Une confiture. Avec des reprises de Weezer et un remix de style reggaeton du thème de la série, le film sait au moins comment laisser tomber un rythme.

Le reste est parsemé de références au premier (et largement supérieur) film SpongeBob, de 2004, et étouffe son troisième acte avec un lovefest sans fin et trop sentimental. Tout cela rendu dans une animation CGI si cruellement criard et artificiel que c’est comme insérer des lumières LED directement dans vos globes oculaires. «Sponge on the Run» peut nous ramener sous la mer, mais cette éponge est toute sèche.

Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite

Classé PG. Durée: 1 heure 31 minutes. Dans les théâtres et sur Paramount +. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.