Critique de « The Space Between »: Kelsey Grammer Rocks

Les fans de « Frasier » ont peut-être trouvé la voix chantée de sa star, Kelsey Grammer – qui a chanté un hymne à “salades sautées et œufs brouillés” sur les titres de fin de la sitcom – un baume, un réconfort et une autre source d’humour. On est curieux de savoir comment ils vont prendre « The Space Between », une comédie / drame dans laquelle Grammer joue un rocker épuisé des années 70 et chante près d’un LP d’airs écrits par Rivers Cuomo de Weezer.

Non, je n’invente pas ça. Le film, réalisé par Rachel Winter à partir d’un scénario de Will Aldis, se déroule en 1996 et est narré par un aspirant désinvolte, Charlie (Jackson White), qui travaille dans la salle de courrier d’une maison de disques et hante la Viper Room de LA, mentant aux groupes à propos de sa capacité à les signer. Le script de Porter tombe presque inconscient en essayant d’établir la bonne foi de l’époque; les noms Spacehog, Hole, Guns ‘n’ Roses et River Phoenix sont largués à tir rapide.