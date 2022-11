Critique de “The Sound of Christmas” : un chanteur de gospel trouve l’amour

Voici un nom que vous n’avez peut-être pas entendu depuis un moment : Ne-Yo. La chanteuse de R&B connue pour ses premiers tubes comme “Miss Independent” et “So Sick” joue dans “The Sound of Christmas”, un charmant nouveau film de vacances, dans le rôle de Quentin, un milliardaire veuf qui tombe amoureux de la nounou de ses enfants, Montana. À l’approche des vacances, Montana (Serayah McNeill de “Empire”) se retrouve au chômage et sans logement. Elle prend une pause lorsque la mère de Quentin, Estelle (Roxzane T. Mims), avec qui elle chante dans la chorale de leur église, lui propose un emploi de nounou à domicile pour ses deux petits-enfants, Deirdre (Alijah Kai) et Daniel (Blake James ). Le film suit Montana alors qu’elle conquiert les enfants et, éventuellement, leur père fermé.

Dirigée par Booker T. Mattison, l’église figure en bonne place dans “The Sound of Christmas”. Montana est une fille d’église qui rompt avec son petit ami parce qu’elle veut trouver quelqu’un avec qui elle est également liée ou alignée spirituellement. Et bien que la mère de Quentin, et même sa petite amie prétentieuse, Chloé (Draya Michele), soient des membres actifs de l’église, Quentin n’a pas assisté à un service depuis la mort de sa femme – plein de ressentiment que ses prières pour la sauver n’aient pas été exaucées. Montana l’aide à revenir à la religion et ramène la musique dans la vie de la famille.