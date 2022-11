Critique de “The Son”: Père ne sait pas mieux

À un moment donné dans “The Son”, réalisé par Florian Zeller et basé sur sa pièce du même nom, un clinicien informe une mère et un père divorcés sur l’état de leur fils adolescent après une urgence de santé mentale. « Il est entre de très bonnes mains maintenant », dit le médecin, se référant au personnel de l’hôpital. « Maintenant » est le mot clé ; l’implication est que les riches et bien intentionnés Peter (Hugh Jackman) et Kate (Laura Dern) ne sont pas aptes à gérer les problèmes auxquels leur fils Nicholas (Zen McGrath) est confronté.

À mon avis professionnel (je suis un critique, pas un médecin), la même chose devrait être dite du film sur Nicholas, qui aborde la dépression chez les adolescents aussi habilement qu’un avocat spécialisé dans les opérations à cœur ouvert. Malgré son cadre contemporain à New York, “The Son” semble s’être approprié une compréhension du milieu du siècle de la maladie mentale, et l’émotion affichée semble encore plus artificielle que la vue sur le toit érigée devant les fenêtres du loft industriel-chic de Peter à Manhattan.