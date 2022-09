Critique de “The Serpent Queen”: Starz Drama vous invite à remettre en question l’idée de “Evil Queen”

La réputation de la reine Catherine de Médicis l’a précédée, fondée sur les commérages, le respect et la peur. Son évolution d’orpheline à monarque française calculatrice et vicieuse est un mélange de mythe et de réalité, et StarzLe nouveau drame d’époque de The Serpent Queen glisse dans les deux territoires. Une chose qui ressort immédiatement dans la série est son slogan approprié qui exhorte le public à répondre à la question de la reine : “Dis-moi ce que tu aurais fait différemment.” Le nouveau drame original divertissant est mûr avec des niveaux de feuilleton de mesquinerie, des conflits tendus et une véritable histoire médiévale.

En première le 11 septembre, The Serpent Queen présente Samantha Morton, nominée aux Oscars, dans le rôle de Catherine adulte, qui raconte son histoire à une servante nommée Rahima à travers des flashbacks. Connue pour avoir empoisonné ses adversaires, ce qui lui a valu son charmant surnom, la reine est au courant de toutes les rumeurs qui circulent à son sujet. Mais elle partage quelques conseils avec la fille. “Il faut apprendre à exploiter les faiblesses d’un adversaire”, dit-elle, un thème qui jette les bases d’une grande partie de la saison 1.

La plupart des légendes sur la famille Médicis ont tendance à les dépeindre comme de puissants bienfaiteurs adorés ou vilipendés. Ils avaient leurs mains dans tout et étaient comme les Kardashian de l’ère Renassiance. Leur influence indéniable et étendue sur la Renaissance italienne, la politique, la banque et la religion dans toute l’Europe les a rendus célèbres et a permis à leur dynastie de perdurer pendant des siècles. Mais leur règne – et leur disparition éventuelle – était en proie à des scandales, des tromperies, de la misogynie et des effusions de sang. L’émission montre comment Catherine n’était pas à l’abri de cela en tant qu’enfant ou adulte, mais le titre de l’épisode 1, “Medici Bitch”, taquine que vous apprendrez exactement qui elle est.

La première présente la jeune Catherine de Médicis aux yeux écarquillés, interprétée par Liv Hill, dans ses premières années. C’est le 16ème siècle en Italie. Elle perd ses parents alors qu’elle était bébé, vit dans un orphelinat tenu par des religieuses, se fait kidnapper à l’adolescence puis secourue par son oncle, qui se trouve être le pape (Charles Dance de Game of Thrones).

Il y a un tourbillon d’intrigues de palais divertissantes alors qu’elle se retrouve mariée à un prince adolescent qui s’intéresse davantage à son amant plus âgé, Diane de Poitiers, laissant la survie de Catherine dépendre d’avoir un fils.

Tout cela est bien documenté dans les livres d’histoire, mais les téléspectateurs voient l’histoire prendre vie à travers la personnalité pétillante de Catherine et les commentaires pleins d’esprit de Hill. Elle apprend rapidement qu’en dehors de son trio de courtisans ennemis, elle ne peut faire confiance à personne, pas même à sa propre famille. En plus de faire face à un amour non partagé, la jeune princesse navigue dans la politique, la trahison et la culpabilité que vous ressentez lorsque vous êtes vous-même déloyal. Mais la cinématographie lumineuse qui est arrivée en France avec Catherine signifie qu’il y a encore de l’espoir pour elle après tout.

Starz



Ces visuels changent au fur et à mesure que la reine serpent progresse, tout comme le ton de la royale à mesure qu’elle passe à l’âge adulte. Il n’y a plus de snark humoristique. Un saut dans le temps de 15 ans trouve Catherine de Morton mère de 10 enfants et une scène d’accouchement qui rivalise avec la Césarienne dans la Maison du Dragon. Diane jette toujours une ombre sur les rouages ​​du trône et du mariage royal, et le roi Henri peine à se faire respecter parmi ses sujets.

Il y a une scène où la reine Catherine est visiblement contrariée par le nouveau design de l’emblème royal, qui semble être leurs initiales, H et C, entrelacées. Mais elle se rend compte qu’il s’agit en fait de H et D, pour Henri et Diana. Dans la vraie vie, on retrouve aujourd’hui cet emblème gravé au Louvre. Bien que le moment soit l’un des nombreux qui montre la loyauté romantique du roi, il sait que sa femme est plus que capable d’exercer le pouvoir. C’est aussi un exemple de la façon dont The Serpent Queen mélange des vérités historiques dans sa fiction.

Starz



Pendant que tout cela se passe, une autre intrigue prend forme. La reine Catherine raconte l’histoire de sa vie à Rahima pour se distraire de la planification du mariage de son fils avec un autre monarque célèbre, Mary Queen of Scots. Mais Mary, 16 ans, et ses «quatre Marys» (filles de noblesse historiquement exactes qui faisaient partie de sa cour) sont en désaccord avec la reine, qui semble déterminée à préparer Rahima à devenir son acolyte rusé.

Au milieu des années 1500, les frictions religieuses entre catholiques et protestants menaçaient la paix en France et dans d’autres parties de l’Europe. La Reine Serpent n’évite pas de montrer comment des personnages historiques clés comme les Bourbons et les Guise ont conclu des accords en coulisses pour maintenir l’harmonie ou la déstabiliser dans la région. Comme le montre cette série, leur dynamique avec Catherine de Médicis a commencé au moment où elle a posé le pied sur le sol français à 14 ans, et s’est poursuivie pendant des décennies. Contrôler le trône de France ne concerne pas seulement la succession de la lignée, et la reine le sait. Marie n’est pas la seule menace.

Basé sur le livre de Léonie Frieda, Catherine de Médicis: Renaissance Reine de France, le spectacle se penche sur l’affinité présumée de Catherine pour la sorcellerie, son malaise avec la relation du roi Henri avec Diane et sa capacité brute à prendre et à exercer le pouvoir. La représentation de Morton épingle Catherine comme stoïque, distante et cool mais avec un faible pour les outsiders. Oui, il y a une certaine humanité chez Catherine de Médicis, et à travers cette version de son histoire, vous pouvez voir pourquoi elle s’est avérée comme elle l’a fait.

Starz



Avec ses prises de pouvoir médiévales, ses morts graphiques et sa perspective féminine, il est inévitable que vous souhaitiez comparer The Serpent Queen à Jeu des trônes ou The Great de Hulu. Certaines similitudes existent. Cependant, l’écrivain Justin Haythe veut que vous sachiez qu’il s’agit de Catherine de Médicis et qu’elle raconte sa propre histoire. Pas des historiens masculins, et certainement pas ses ennemis. Et en même temps, c’est au spectateur de décider s’il s’agit bien d’un serpent venimeux ou simplement d’une femme qui a tiré le meilleur parti de sa situation. Cela vaut la peine de regarder si vous êtes intéressé à peser ce que vous auriez fait différemment. The Serpent Queen est diffusé dimanche à 20 h HE sur Starz.