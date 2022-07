Critique de “The Sea Beast”: Des monstres et des hommes

Au premier abord, l’univers de ce film, réalisé par Chris Williams (“Moana”, “Big Hero 6”) et écrit par Williams et Nell Benjamin, semble confortablement didactique. Les habitants d’un royaume insulaire ont été élevés dans la peur des monstres marins géants qui hantent l’océan. Des navires remplis de chasseurs abattirent héroïquement les bêtes et rapportèrent des morceaux de leurs carcasses au roi et à la reine. Il ne faut pas être un génie pour voir le côté effrayant de cela, ou pour se demander quand le film introduira son inévitable changement de paradigme.

“The Sea Beast” est habilement animé. Ses arrière-plans et ses plans sous-marins sont particulièrement époustouflants, bien que les expressions faciales des personnages soient rarement à la hauteur du doublage enthousiaste. Ses créatures fantastiques vont du sans inspiration (le Red Bluster) à l’irrésistible (un acolyte aquatique de Maisie nommé Blue). Il existe d’autres choix visuels amusants, comme une plage de sable rose bubble-gum, et le film a un ensemble impressionnant de personnages d’arrière-plan. Même lorsque l’histoire traîne en longueur, une partition animée de Mark Mancina garde les choses rapides.

Bien sûr, une narration lente n’est pas idéale, en particulier dans un film destiné aux enfants. “The Sea Beast” ne gagne pas son temps de fonctionnement de près de deux heures; il aurait facilement pu bloquer l’atterrissage s’il avait eu moins de détournements. Par exemple, Captain Crow prend l’inévitable dans une quête parallèle sinistre qui présente un personnage qui, malgré de nombreuses préfigurations ignobles, ne refait jamais surface.

Mais le plus grand péché de ce scénario est sa prévisibilité inébranlable. Les leçons sont apprises et les ennemis sont combattus, mais rien de très surprenant ne se passe entre les deux. Le duo improbable s’assemble ; la petite fille courageuse reçoit un animal mignon comme copain; le bien et le mal ne sont pas réellement ce qu’ils paraissent. L’année dernière, Pixar a sorti “Luca”, qui propose sa propre vision des préjugés, a trouvé une famille et des monstres marins, et il est difficile, en regardant “The Sea Beast”, de ne pas faire de comparaisons. “Luca” est de loin le plus sincère, original et élégant des deux.

La bête de la mer

Classé PG. Durée : 1h55. A regarder sur Netflix.