Critique de The Return – Ralph Fiennes et Juliette Binoche réunis dans un drame terne | Festival du film de Toronto 2024

TIl n’y a pas de sirènes, de cyclopes ou de monstres à six têtes dans l’adaptation de L’Odyssée d’Uberto Pasolini. Son film, Le Retour, omet la majeure partie de la grande aventure maritime du poème épique d’Homère, qui avait déjà été transposé sur grand écran en 1955 dans Ulysse avec Kirk Douglas (et dans Oh, Brother Where Art Thou? des frères Coen).

Au contraire, le regard sombre et méditatif de Pasolini se concentre sur les visages de Ralph Fiennes et de Juliette Binoche. La caméra les adore. Elle les quitte à peine, guettant la lumière du soleil couchant ou le crépitement du feu qui scrute leurs sourcils fatigués ou leurs joues renfrognées, ou lorsqu’un cercle de fumée pictural orbite autour de leurs têtes comme des trônes.

Je pourrais les contempler pendant des heures. Binoche surtout. Son jeu est court en paroles. Mais elle maintient et impose de longs moments de silence, comme si elle le plie à ses caprices, faisant le maximum dans un film qui ressemble trop souvent à une épreuve d’endurance.

Fiennes et Binoche, le couple réuni du Patient anglais, incarnent les amants séparés depuis longtemps, Ulysse et Pénélope, qui attendent patiemment dans des grottes et des cavernes, en s’engageant dans un travail émotionnel, avant leurs propres retrouvailles. Entre les mains de Pasolini, L’Odyssée devient un récit de retour à la maison sur la lutte contre le syndrome de stress post-traumatique. Peut-être en a-t-il toujours été ainsi.

L’Odyssée de Fiennes (le personnage est également appelé Ulysse, selon le texte), est ravagé par les cicatrices des combats – physiquement, émotionnellement et mentalement – ​​et passe une grande partie du film résigné dans un coin, tellement changé qu’il ne peut supporter d’affronter sa femme. Pendant ce temps, Pénélope, qui attend depuis des décennies que son mari revienne sur leur île d’Ithaque, devra se demander ce qu’il lui reste de lui, s’il parvient à revenir.

Le Retour est un pari héroïque pour Pasolini, qui essaie de nous rappeler que ces personnages grecs classiques et leurs textes sont intemporels, et pas seulement quand on peut leur coller un logo Marvel sur le dos. Mais sa retenue narrative est admirable à l’extrême. Dépouiller le récit de ses dieux et de ses monstres, et de près des deux tiers des chapitres, est une bonne chose, mais le vide n’est pas comblé par beaucoup plus que ses deux protagonistes magnétiques et sa cinématographie toujours somptueuse. Le Retour est magnifique à voir, mais il n’y a tout simplement pas assez de contenu.

Le film commence avec l’Odysseus de Fiennes échoué sur Ithaque, l’île rustique qu’il régnait autrefois en tant que roi. Il revient des mers violentes : nu, brisé et portant le sentiment de culpabilité qu’aucun membre de son armée n’a survécu au voyage de retour de la guerre de Troie. Il joue le tourment d’Ulysse pour les hommes qu’il a perdus, la tête constamment baissée, ses mots à peine audibles arrachés d’une voix grave et chuchotée. C’est comme s’il refusait de prendre le contrôle de sa propre voix à cause de la façon dont les choses se sont déroulées dans le passé. Ulysse passe une grande partie du film à se retirer dans l’ombre et à assister à la dévastation de sa maison et de sa famille, comme à la juste rétribution. Pendant ce temps, sa femme, la reine Pénélope, et son jeune fils désemparé (Charlie Plummer), sont en grande partie livrés à eux-mêmes pour défendre leur trône contre une occupation.

La foule, avec son appétit insatiable pour le bétail et les femmes de la région, et les comploteurs politiques parmi eux, font pression sur Pénélope pour qu’elle choisisse un nouvel époux. Elle repousse leurs propositions agressives, prenant le temps en disant qu’elle choisira un mari une fois qu’elle aura fini de tricoter un linceul pour son beau-père malade – bien qu’elle passe secrètement ses nuits à défaire son travail sur le linceul, ce qui donne à Ulysse plus de temps pour retrouver son chemin vers la maison.

Comme dans le texte original, on trouve de vagues indices sur le fait que Pénélope passe également ses nuits à satisfaire les envies de ses prétendants pour les tenir à distance. Ici, Pasolini laisse beaucoup à désirer. Une version moderne de cette histoire, qui s’attaque à des idées archaïques sur les vertus, aurait pu faire ressortir le symbolisme épineux attaché à Pénélope et la manière compliquée dont elle est admirée pour s’être préservée pour son mari, d’autant plus qu’il ne se passe pas grand-chose d’autre. Mais Le Retour est trop timide pour cela. Il laisse surtout ses acteurs principaux se comporter de manière lasse et silencieuse pour suggérer ce que le film refuse de dire.

Ils le font de manière spectaculaire, même si leurs performances ne fonctionnent souvent qu’en isolation, car de nombreux acteurs secondaires sont plombés par comparaison. Pasolini s’avère également être un meilleur réalisateur de fumée et de lumière que d’action, ce qui devient douloureusement évident lorsque Le Retour arrive finalement au point où Ulysse tient tête aux vils prétendants ricanants exigeant un adieu cathartique.

La violence est suffisamment brutale mais sans tension. Elle laisse place à un monologue de Pénélope de Binoche sur la nature violente des hommes, interprété de manière captivante mais étonnamment didactique et juste. On a vraiment envie du silence que le film avait réussi à obtenir plus tôt.