Critique de “The Quiet Girl”: Bienvenue à la maison

Un corps gît immobile dans un champ tandis que des filles crient au loin : « Cait ! Caït ! Pour un temps, “The Quiet Girl” sonne une note mal à l’aise. Ce ne sera pas la dernière fois que ce drame irlandais lumineux – réalisé par Colm Bairead et basé sur la nouvelle “Foster” de Claire Keegan – taquine de sombres préoccupations. Cait (Catherine Clinch, dans un début splendide) vit dans une maison bondée et bruyante avec ses parents, ses sœurs, son petit frère et un autre frère en route. C’est pourquoi sa mère épuisée (Kate Nic Chonaonaigh) et son père oisif (Michael Patric) chuchotent à propos d’envoyer la fillette de 9 ans chez les parents de sa mère.

Lorsque le père de Cait la livre à la ferme des Cinnsealaches, le spectateur sent – ​​même si Cait ne le fait pas encore – qu’elle a gagné à la loterie, ou du moins qu’elle a obtenu un sursis bien ordonné. Eibhlin et Sean Cinnsealach (Carrie Crowley et Andrew Bennett) brillent de compassion mais aussi d’une douleur profonde. La disponibilité des vêtements d’un enfant et les trains qui roulent sur le papier peint de la chambre dans laquelle Cait dort signalent une perte que le film prend son temps à aborder.