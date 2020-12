Le réalisateur Ryan Murphy n’est pas connu pour son euphémisme, mais au moins ici, il est plus proche de «Glee» que de «American Horror Story». Peut-être avant tout, il a fourni une vue de la meilleure place dans la maison de la comédie musicale nominée aux Tony 2018, la faisant exploser à des niveaux qui ne seraient pas possibles sur scène et peuvent à peine être logés sur un écran de télévision.

Le crochet de la production de Chad Beguelin, Bob Martin et Matthew Sklar repose sur un groupe d’artistes de Broadway qui s’impliquent eux-mêmes et qui descendent dans une petite ville de l’Indiana, à la recherche d’une cause militante et de «quelque petite injustice» à résoudre – à la recherche de la bonne publicité qui pourrait sauver leur émission après une ouverture désastreuse. Ils décident d’aider Emma (Jo Ellen Pellman), dont l’annonce selon laquelle elle voulait amener une autre fille au bal de fin d’année a incité le président homophobe de la PTA (Kerry Washington) à annuler complètement l’événement.

Les bienfaiteurs non invités d’Ellen, cependant, ont du mal à mettre initialement les intérêts de la fille au premier plan, tout en fournissant une clinique virtuelle sur les insécurités du showbiz et l’obsession de soi. La lumière la plus brillante d’entre eux, naturellement, est Dee Dee de Meryl Streep, une étoile impérieuse avec une touche de Norma Desmond en elle, qui tente de surclasser sa chambre d’hôtel trois étoiles en brandissant l’un de ses Tonys bien emballés.

Les compagnons de Dee Dee incluent sa co-star Barry (James Corden, dans une réunion « Into the Woods »), la choriste Angie (Nicole Kidman) et le moins annoncé Trent (Andrew Rannells), qui nomme-baisse assister à Julliard quelques minutes après rencontrer n’importe qui. Ils sont aidés par le directeur progressiste de l’école (Keegan-Michael Key), un grand fan de Broadway, et moins par la petite amie d’Emma (Ariana DeBose), qui craint davantage de sortir.