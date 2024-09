Critique de The Plucky Squire – Tous les trucs du livre

The Plucky Squire est un jeu qui mérite d’être remarqué pour son gimmick visuel accrocheur, qui fusionne les mondes de l’art 2D et 3D autour d’une accroche narrative astucieuse. Mais plus que son art époustouflant, The Plucky Squire est un jeu qui tire pleinement parti de son principe : il raconte une histoire sincère et adaptée aux enfants, remplit son monde bien réalisé de personnages adorables et offre des surprises constantes. C’est un rappel approprié qu’il ne faut jamais juger un livre à sa couverture.

Vous incarnez Jot, le « courageux écuyer » titulaire d’une série de livres pour enfants du même nom. La série de livres illustrés est suffisamment populaire pour avoir inspiré une large base de fans et de produits dérivés, ce qui est tout à fait crédible étant donné son côté ludique et attrayant. Alors que Jot lui-même est le protagoniste muet classique, les personnages qui l’entourent sont exubérants et souvent drôles, et le monde de Mojo lui-même, que les personnages occupent, est coloré et imaginatif.

Au fil du temps, le jeu se révèle par couches de complexité. Vous commencez à jouer à ce qui semble être un jeu d’aventure standard en vue de dessus, avec la belle décoration visuelle selon laquelle les changements d’écran et les cinématiques sont marqués par le fait de tourner les pages du livre. Mais très vite, le méchant récurrent du livre, Humgrump, révèle son plan ignoble : la capacité de chasser Jot du livre. Vous êtes éjecté de force hors du livre et dans le monde réel. Cela révèle la deuxième couche, alors que Jot retrouve son chemin dans le livre et acquiert ensuite le pouvoir de sauter dedans et dehors à volonté, en utilisant des portails spéciaux « métamagiques ». Lorsqu’il saute hors du livre, il erre autour du bureau de Sam, un garçon de 10 ans qui adore les livres Plucky Squire.

Je ne peux pas exagérer à quel point la transition entre les deux réalités est magique et fluide. Lorsque Jot et ses amis occupent le livre, il y a un joli langage visuel en 2D qui serait à l’aise dans un livre d’images réel, complété par des animations fluides et des comportements variés qui donnent vie à tous les personnages. Lorsque Jot sort du livre, il se transforme comme par magie en un modèle Rankin-Bass de lui-même en 2D, et la perspective se déplace vers le bas pour un examen plus approfondi. Les deux styles artistiques sont beaux en eux-mêmes, tout en étant visuellement cohérents l’un avec l’autre. Au fur et à mesure que vous acquérez plus de capacités, vous êtes capable de ramener des éléments du monde extérieur dans le livre avec vous, et ils ont leur propre transition similaire vers le plan 2D.

L’histoire d’un protagoniste évincé de son propre livre, puis retrouvant son chemin et poursuivant le méchant, serait suffisamment convaincante en elle-même. Mais The Plucky Squire ajoute un poids émotionnel supplémentaire en établissant très tôt que vous ne vous battez pas seulement pour le sort de votre propre livre de contes. Vous êtes le livre préféré de Sam, son héros préféré, et vous l’incitez à dessiner ses propres personnages et à imaginer ses propres mondes. Vous pouvez voir des preuves de son amour pour Jot et le monde de Mojo partout dans sa chambre lorsque vous explorez son bureau. Si Humgrump gagne, ce n’est pas seulement le monde de Jot qui est en danger, mais aussi l’avenir de Sam en tant qu’artiste et écrivain en herbe.

Structurellement, The Plucky Squire se comporte comme un mélange de jeux Zelda 2D et 2,5D, bien qu’avec des éléments de puzzle qui tournent autour du gadget de saut de livre, car vous devrez fréquemment entrer et sortir du livre pour manipuler votre environnement. Comme il s’agit d’un livre d’histoire, vos activités sont constamment racontées, et parfois même les mots sur les pages elles-mêmes doivent être manipulés pour résoudre les énigmes.

Il se peut que vous soyez en train de réorganiser les mots sur la page pour transformer une barrière infranchissable en une porte brisée. Quelques minutes plus tard, vous sautez hors du livre, essayant de trouver un objet qui peut vous aider à entrer dans l’histoire. Parfois, vous devrez revenir quelques pages en arrière pour trouver un mot manquant dont vous avez besoin pour compléter un puzzle de mots. Parfois, le livre changera même de perspective, se retournant sur le côté pour présenter un morceau de la scène qui est plus orienté verticalement.

Votre capacité à manipuler le livre devient de plus en plus complexe : vous pouvez éventuellement incliner le livre pour laisser glisser les objets à l’intérieur, geler certains éléments de l’environnement pour les empêcher de bouger et même fermer le livre pour transférer un objet d’une page à une autre. Les solutions des énigmes vous permettent de chatouiller votre cerveau sans vous aventurer trop loin dans le domaine trop éprouvant ou frustrant. Si vous êtes coincé, il y a presque toujours un totem d’indice à proximité qui vous indiquera la bonne direction sans vous donner entièrement la solution.

Le système d’indices est Minibeard, un simulacre miniaturisé de votre mentor sorcier, Moonbeard. Dans le monde réel, il se manifeste sous la forme d’un objet de merchandising : une poupée My Talkin’ Minibeard. Vos autres amis, une jeune sorcière en formation nommée Violet et un troll des montagnes rock-and-roll nommé Thrash, complètent le casting principal. Le pays de Mojo a le style surréaliste et comique d’une série comme Adventure Time, avec de petites touches amusantes tout au long pour lui donner un sens de la personnalité et du lieu. La ville d’Artia, le centre royal de Mojo, n’est pas seulement composée d’outils artistiques comme des pinceaux, mais aussi pleine de personnages qui font référence visuellement à des œuvres d’art célèbres comme Le Cri d’Edvard Munch ou Le Fils de l’homme de Magritte. Les trolls des montagnes sont des métalleux de la vieille école, et de nombreux arbres dans leur environnement ont la forme de cornes à lancer. Chaque fois que je pensais avoir vu tout ce que le monde de Mojo avait à offrir, il m’apportait une nouvelle surprise qui me faisait sourire.

Jot affronte Alowynia l’elfe pour remporter son arc dans The Plucky Squire

Galerie

C’est également vrai pour le gameplay. The Plucky Squire tire pleinement parti de son principe de méta-rupture pour introduire de nombreuses variétés qui brisent le rythme. Dans un des premiers exemples, vous devez vous aventurer en dehors du livre pour trouver un arc auprès d’une chasseuse elfique à proximité, pour découvrir que celle que vous recherchez réside dans une carte CCG de type Magic The Gathering. Vous sautez donc dans la carte et vous engagez dans une simple bataille de RPG au tour par tour pour gagner son arc. Cela n’arrive qu’une seule fois dans le jeu, puis vous passez à l’activité suivante. À un autre moment, vous sautez dans une tasse de vaisseau spatial et le jeu se transforme brièvement en un jeu de tir à défilement latéral. Jot et ses amis participent à des combats de boss qui ressemblent à Punch-Out, à un jeu de puzzle de correspondance de couleurs et à un jeu de rythme. C’est du tourisme de genre, mais chacun d’entre eux est si bien conçu qu’ils sont plus que bienvenus comme pauses pour l’aventure principale.

Le résultat est un jeu qui semble solidement ancré dans les mécanismes classiques de type Zelda, tout en se permettant d’être plein de nouvelles idées et de touches créatives qui rendent le monde vivant et distinct. Ces idées se poursuivent jusqu’à la rencontre avec le boss final, qui introduit un autre nouveau type de gameplay qui semble totalement différent de tout ce qui a précédé. Cela peut être une proposition risquée, car souvent les jeux qui s’aventurent trop loin de leurs mécanismes de base à la toute fin peuvent sembler trop complexes ou manquer de confiance dans un final. Heureusement, The Plucky Squire a mis autant de soin et de savoir-faire dans ce jeu que dans ses autres expériences de genre, ce qui lui donne l’impression d’être l’aboutissement d’une grande aventure de conte de fées.

The Plucky Squire est une histoire joyeuse sur la créativité et l’inspiration, qui est elle-même à la fois créative et souvent inspirée. Dans le monde du jeu, The Plucky Squire est une franchise appréciée et un personnage populaire avec plusieurs entrées dans sa longue série. Ici, dans le monde réel, il mérite aussi d’être une star, et je ne peux qu’espérer que ce soit le début de sa success story.