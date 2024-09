Critique de The Plucky Squire – IGN

En tant que fan de Zelda depuis toujours, j’hésite toujours lorsque d’autres développeurs se lancent dans un jeu si clairement inspiré de la célèbre série d’action-aventure de Nintendo. Je trouve que la conception des énigmes n’atteint jamais tout à fait la barre incroyablement élevée de Zelda, et je regrette généralement de ne pas jouer à Ocarina of Time ou à A Link Between Worlds à la place. Mais The Plucky Squire rompt avec cette tendance, avec une combinaison de casse-têtes intelligents, de combats à l’épée simples mais efficaces et d’un protagoniste courageux et silencieux qui se sentirait parfaitement à l’aise à Hyrule. L’aventure est freinée par un scénario trop verbeux et de sérieux problèmes de rythme dans son acte final, mais ce premier jeu du développeur All Possible Futures reste un voyage qui vaut la peine d’être entrepris.

Le pitch de The Plucky Squire est brillant : vous incarnez Jot, le héros d’un livre pour enfants qui apprend très tôt qu’il n’est en fait que le héros d’un livre pour enfants. Cela mène à une histoire étonnamment méta dans laquelle Jot saute entre les pages 2D de son livre d’images et le monde réel 3D qui l’entoure, représenté par la chambre d’enfant d’un jeune super fan de Plucky Squire nommé Sam qui collectionne toutes les histoires et produits dérivés de Jot. Ce postulat unique ouvre la voie à la conception inspirée des puzzles de The Plucky Squire.

Tandis que l’histoire présente de magnifiques représentations animées de plages, de villages et de sommets de montagnes, Jot peut manipuler le texte du livre pour modifier sa réalité et surmonter les obstacles. Vous avez besoin d’une porte fermée à ouvrir ? Jot peut littéralement choisir le mot « Ouvrir » sur la page d’une autre phrase du livre et l’échanger contre la prose qui se trouve devant la porte fermée. Cela se déroule comme une version (substantiellement) plus légère de la manipulation des règles de Baba Is You, et c’est un plaisir d’expérimenter différentes combinaisons de noms et d’adjectifs pour voir comment le monde réagit, comme transformer une petite grenouille en une grenouille géante sans autre raison que de vouloir voir si cela fonctionnerait. (Spoilers : ça a fonctionné.) Ce n’est pas le la plupart Système flexible – chaque scénario avec ce concept ne comprend qu’une poignée de mots éligibles que Jot peut interchanger – mais cela reste une mécanique vraiment impressionnante que les développeurs utilisent de plusieurs manières intelligentes tout au long de l’aventure. Grâce au pouvoir du langage, j’ai rempli d’eau un fossé asséché, j’ai transformé des colonnes robustes en colonnes en ruine afin de les renverser sur un ennemi qui bloquait mon chemin, et bien plus encore.

Le courageux écuyer atteint des sommets impressionnants en matière de résolution d’énigmes.

Le jeu de mots n’est qu’une des façons intelligentes dont The Plucky Squire tire parti de son univers de conte de fées. Jot peut également sortir du livre et passer d’un adorable personnage 2D dessiné à la main à une version entièrement 3D de lui-même qui rappelle l’aspect jouet du remake de Link’s Awakening et du prochain Echoes of Wisdom. Lorsqu’il est en dehors du livre, Jot peut jouer à Dieu et manipuler directement le monde à l’intérieur, avec des pouvoirs comme incliner le livre sur le côté pour faire glisser des blocs ou même revenir à une page précédente pour récupérer un mot ou un objet dont il a besoin sur la page actuelle. Revenir en arrière dans les pages pour trouver les objets de collection cachés facultatifs de The Plucky Squire a également donné lieu à des moments « aha ! » sympas, et je me vois bien revenir en arrière pour récupérer ceux que j’ai manqués. La myriade d’utilisations du livre m’a obligé à prendre du recul et à réfléchir plus largement aux outils à ma disposition, et The Plucky Squire atteint des sommets impressionnants en matière de résolution d’énigmes dans ces segments.

Le seul problème est le nombre d’indices que The Plucky Squire vous lance constamment. Avant que je ne sois lâché sur la plupart des énigmes, les adorables compagnons de Jot, Violet, Thrash et Moonbeard, avaient toute une conversation sur ce que vous devez faire. Cette inclusion est encore plus déroutante lorsque vous prenez en compte le système d’indices optionnels bien implémenté de The Plucky Squire, où un personnage récurrent qui est presque toujours là vous dira exactement ce que vous devez faire ensuite si vous demandez de l’aide. Il est frustrant que les développeurs exposent trop d’informations par le biais de dialogues obligatoires plutôt que de les laisser au système d’indices afin que les joueurs expérimentés puissent essayer de tout rassembler sans aide.

En fait, le bavardage est un problème tout au long de The Plucky Squire. Les personnages s’arrêtent toujours pour avoir de longues conversations sur ce qu’ils doivent faire ensuite, et même si tout est bien écrit, je me suis retrouvé à vouloir parcourir ces longues séquences pour revenir à l’action. La surexplication incessante de la mission de Jot pour vaincre le maléfique Humgrump est l’une des raisons pour lesquelles The Plucky Squire semble s’adresser directement à un public plus jeune, mais l’humour spirituel et le ton léger l’empêchent à peine de devenir un inconvénient majeur.

Le monde extérieur s’étend bien au-delà des pages, alors que Jot explore la chambre de Sam pour trouver de nouvelles capacités d’interaction avec son livre. Ces sections d’exploration constituent un merveilleux changement de rythme par rapport à la nature déroutante du livre de contes, et la chambre de Sam est un délice pour courir. Comme on peut s’y attendre d’une chambre de jeune garçon, des jouets et des briques LEGO sont éparpillés partout, et Jot se déplace sur des plateformes entre des cartes à jouer et des blocs de construction pour trouver sa prochaine amélioration. Dans ces sections, Jot peut entrer et sortir de post-its et de dessins d’enfants, ce qui donne l’impression que l’ensemble est une version créative du mécanisme de fusion des murs d’A Link Between Worlds. Il y a quelques problèmes techniques mineurs dans le monde réel – j’ai remarqué que des ombres clignotaient et j’ai eu un crash grave – mais pour l’essentiel, The Plucky Squire avait une belle apparence et fonctionnait très bien sur PlayStation 5.

C’est déconcertant de voir The Plucky Squire perdre complètement son rythme dans l’acte final.

Les combats fonctionnent de la même manière, que Jot soit dans le livre ou non. Il peut balancer son épée, la lancer sur les ennemis comme un boomerang et utiliser de puissantes attaques sautées et des attaques rotatives. Ces mouvements peuvent tous être améliorés dans les boutiques qui apparaissent à travers le pays de Mojo, où vous dépensez de la monnaie que vous obtenez principalement – ​​à juste titre – en coupant de l’herbe. Le maniement de l’épée est simple, amusant et rarement difficile, mais pour un jeu principalement axé sur les énigmes, cela ne me dérange pas que les combats soient des combats de base à traverser pour atteindre la prochaine grande énigme.

The Plucky Squire travaille également en permanence à faire bouger les choses. Il y a beaucoup de segments de plateformes en 2D dans les pages du livre, et parfois le livre tourne verticalement pour donner aux choses une nouvelle perspective. Mais The Plucky Squire fait vraiment travailler ses muscles créatifs dans les segments de mini-jeux qui surgissent régulièrement tout au long du voyage de Jot. Il y a des hommages à des choses comme Punch-Out !!, des jeux de rythme, des shmups et plus encore que je ne gâcherai pas ici. Que vous frappiez un blaireau à miel ou que vous combattiez des extraterrestres en volant dans une boîte à jouets, chaque mini-jeu ici est si charmant et amusant à jouer, et j’ai adoré voir comment les développeurs ont bouleversé le style artistique et la conception des personnages pour chacun.

Avec un rythme soutenu entre le livre de contes, le monde réel et les mini-jeux pendant les cinq premières heures de la campagne d’environ huit heures, il est déconcertant de voir The Plucky Squire perdre complètement son rythme dans l’acte final. Tout d’abord, Jot perd toutes ses capacités et vous êtes obligé de passer par une section de furtivité très générique pour récupérer tous les pouvoirs que vous avez déjà passé tout le jeu à rassembler. Ce serait comme si Metroid arrachait toutes les améliorations de Samus quelques instants avant le boss final et vous forçait à récupérer la Morph Ball et le Grapple Beam une deuxième fois. Pire encore, cette section se déroule dans un monde entièrement monochrome, aspirant toute la joie et la couleur de la chambre de Sam et la transformant en une marche ennuyeuse sur un sol fatigué. Cette section ne prend pas trop de temps, mais elle est suivie par le donjon final de The Plucky Squire, qui est une marche répétitive à travers des pièces identiques ainsi qu’un mini-jeu de furtivité rythmique que j’ai dû répéter trois fois. Après avoir affronté un boss final qui s’éternise également, j’étais prêt à en finir avant même que le générique ne commence. C’est dommage, car The Plucky Squire est si agréable pendant la majeure partie de sa durée, mais ce dernier tiers laisse malheureusement un arrière-goût amer.