Les histoires des familles aident à transformer «The Place That Makes Us» en plus qu’une proposition de politique en mouvement. Le père d’Ian, un ancien métallurgiste, dit: «Si je devais recommencez, je n’aurais pas été à Youngstown. Ian et sa sœur, Abby, qui ont choisi de rester, ont une vision plus optimiste.

Le film, réalisé par Karla Murthy, se concentre essentiellement, peut-être même trop étroitement sur le travail de la Société de développement de quartier de Youngstown , une organisation à but non lucratif qui réhabilite des maisons vides, dans le but de transformer des blocs fantômes en quartiers attrayants. Les sujets présentés incluent Ian Beniston, directeur exécutif du groupe, et Tiffany Sokol, sa directrice du logement, qui enlève le contreplaqué d’une porte et nous guide tout au long du processus d’examen du potentiel d’une maison abandonnée. À la fin, nous l’avons vu vendu, à un nouveau propriétaire que nous avons appris à connaître.

