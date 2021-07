« The Phantom », un documentaire de Patrick Forbes, examine une affaire qui, ces dernières années, a été citée comme exemple de condamnation probablement injustifiée qui s’est soldée par la peine de mort. Carlos DeLuna a été exécuté au Texas en 1989 pour le meurtre d’un commis de dépanneur de la station-service Corpus Christi. Lors de son procès, il a impliqué un autre homme, Carlos Hernandez. L’accusation a rejeté Hernandez comme un fantôme.

Mais le film, basé sur un compte par un professeur de la faculté de droit de Columbia, James Liebman, et ses chercheurs, amassent des preuves que Hernandez, décédé en 1999, n’était pas une apparition. Il indique qu’il avait des antécédents de violence et que l’enquête a été hâtive. La suggestion la plus accablante du film est que la condamnation n’impliquait pas simplement une erreur d’identité – deux hommes nommés Carlos, qui se connaissaient et se ressemblaient et étaient tous les deux dans le domaine du crime, se confondant – mais, dans l’argument du film, requis une insistance presque volontaire à fermer les yeux sur ce qui était connu.