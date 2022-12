Critique de «The Pale Blue Eye»: cœurs volés et esprits torturés

Somptueusement aménagé et lourd comme un pudding de Noël d’une semaine, “The Pale Blue Eye” est un mystère de meurtre pulpeux hérissé de dialogues fleuris et de fioritures surnaturelles. Imaginant un partenariat de résolution de crimes entre un détective de police grincheux et un Edgar Allan Poe fictif, ce thriller historique concocte un mélodrame gothique surchauffé dans un décor hivernal new-yorkais. Ce serait la jeune académie militaire de West Point à l’hiver 1830. Un homme pendu a été retrouvé dans les bois, son cœur grossièrement enlevé et ses blessures suggérant un tueur masculin. C’est du moins la conclusion tirée par Augustus Landor (Christian Bale), dont la réputation légendaire de fléau des gangs et des mécréants généraux précède son arrivée sur les lieux. Un veuf en deuil dont la fille est mystérieusement hors de propos, Landor, et ses talents de détective, pourraient être un peu écrasés; mais un jeune cadet nommé Edgar Allan Poe (Harry Melling) s’avère un assistant utile, bien qu’excentrique. (Le vrai Poe a passé quelques mois à West Point, mais il n’y a aucune trace de détective sur le côté.) Ce Poe est une sorte de rhum, pâle et aux yeux de tarte et avec un penchant pour limericks. Sans surprise, il n’est pas exactement populaire.

En partie une histoire d’origine Poe, “The Pale Blue Eye” (adapté par le réalisateur, Scott Cooper, du roman du même nom de Louis Bayard en 2006) est tout à la lueur des bougies, aux ombres et aux paysages blancs flamboyants. Sous la surface fragile du film et son intrigue laborieuse, la folie et l’hystérie se bousculent. Une femme fait des crises d’épilepsie et s’enduit le visage du sang d’une autre ; une apparition hante Landor, et un murmure de rituel satanique le conduit dans l’antre d’un phrénologue reclus (Robert Duvall). Au fur et à mesure que les symboles poétiques s’accumulent – un corbeau criant, une référence à Lenore – il en va de même pour les grands joueurs de soutien: Timothy Spall en tant que colonel au nez de caramel, Gillian Anderson en tant qu’épouse effrontée du chirurgien de l’académie (Toby Jones).