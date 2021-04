La comédie «The Outside Story» jette un regard apathique sur la vie de Charles (Brian Tyree Henry), qui se moque de sa rupture avec sa petite amie infidèle, Isha (Sonequa Martin-Green). Lorsque Charles poursuit un livreur pour lui offrir un pourboire tardif, il est exclu de son appartement de Brooklyn pendant une journée et doit mettre son apitoiement sur lui-même de côté.

Le film, qui a été écrit et réalisé par Casimir Nozkowski, donne un rythme facile à la douceur de l’ennui de Charles. Le seul problème est que le film ne complète pas son manque d’enjeux avec du style ou de la substance. La cinématographie est plate et sans vie, et Charles et ses voisins représentent le style de la rue de Brooklyn avec des cardigans surdimensionnés et des boutons froissés. C’est une version édentée de la ville, où les différends entre voisins sont résolus sans un seul juron, où les affrontements avec la police se résolvent autour d’un sandwich. Même les rues semblent nettoyées de crasse, de sable, de couleur et de texture. C’est un film avec des images aussi nettes que ses personnages irréprochables, une vue cinématographique qui se sent mieux adaptée à une banlieue de sitcom.

L’histoire extérieure

Non classé. Durée: 1 heure 25 minutes. Louer ou acheter sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.