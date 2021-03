L’aspect le plus intéressant de « The One » pourrait en fait être son propre ADN, puisque la série est basée sur le roman de John Marrs en 2017, mais suit en fait « Soulmates », une série de science-fiction d’anthologie AMC axée sur des histoires individuelles sur de tels matchs et leurs retombées. Bien qu’il y ait eu des rumeurs à propos de ce dernier clonant la prémisse, son approche s’est en fait révélée plus engageante en termes d’aspects intellectuels de ce concept de 15 minutes dans le futur.

Au lieu de cela, « The One » travaille à rebours depuis la fabuleuse riche fondatrice de ce miracle moderne, Rebecca (Hannah Ware), qui est présentée en donnant une sorte de discours TED, incarnant une vie qui est à parts égales Jeff Bezos et Oprah Winfrey. Rebecca parle avec enthousiasme de fournir aux gens un match dont ils sont « génétiquement garantis de tomber amoureux », notant dans un flashback lors d’un épisode ultérieur, « Cela changera les relations et les rencontres pour toujours. »

Les implications de cela, cependant, sont quelque peu perdues dans la découverte d’un corps dans la Tamise, qui se trouve avoir été l’un des premiers associés de Rebecca. Grâce à une série de flashbacks, le créateur de la série Howard Overman (dont les crédits incluent « Future Man » et « The Misfits ») retrace ce qui s’est passé – et toutes les choses impitoyables que Rebecca aurait pu faire pour protéger son empire naissant – en tant que détective (Zoë Tapper) fouille dans l’affaire et ses secrets.

Entre-temps, des vies individuelles sont éparpillées par cette technologie, y compris un couple heureux qui risque de voir tout cela bouleversé par la réalisation qu’ils ne sont pas les partenaires génétiquement destinés l’un à l’autre.