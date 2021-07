Critique de «The One and Only Dick Gregory»: un aperçu d’une légende de la bande dessinée

Lorsque le directeur du Playboy Club de Chicago a découvert que la foule était composée d’hommes d’affaires blancs du Sud en ville pour une convention, il a suggéré à Gregory de reporter. Le comédien a refusé, est monté sur scène et a tué. Il l’a si bien fait, son contrat là-bas a été prolongé et a conduit à la presse nationale et à une apparition dans « The Tonight Show ». Gregory est devenu une star du crossover, un critique social comique pionnier qui a inspiré une génération de stand-ups.

« The One and Only Dick Gregory », un nouveau documentaire bien intitulé, rend justice à cette performance légendaire, plantant le décor et les enjeux. Mais ce qui ressort le plus de ce moment révolutionnaire de la comédie, c’est le petit rôle qu’il joue dans le portrait d’ensemble ici. Gregory, décédé en 2017, a vécu tellement de vies qu’il représente un défi pour quiconque essaie de les documenter. Le réalisateur Andre Gaines essaie d’en capturer le plus possible, à la faute. En couvrant autant de terrain, il n’a pas la place de creuser trop profondément. Mais avec des images très amusantes d’un maître de son métier, cela offre un argument convaincant selon lequel, même si Gregory est devenu célèbre pour sa comédie, ce qui a fait de lui une figure culturelle si fascinante, c’est ce qu’il a fait après l’avoir laissé derrière lui.

Gaines recrute un casting de bandes dessinées riche en talents (Wanda Sykes, Dave Chappelle) pour décrire l’interprète. Chris Rock est particulièrement perspicace et direct, comparant l’accouchement détendu, patient et brandissant des cigarettes de Gregory avec celui de Chappelle. Gregory était en avance sur son temps dans son matériel sur la brutalité policière et le racisme, mais juste au moment où il devenait une star, son activisme s’est intensifié. Une manifestation pour le droit de vote dans le Mississippi a été un tournant, et le film couvre son travail et ses relations avec le révérend Martin Luther King Jr. et le leader de la NAACP Medgar Evers. Dans les années 1980, Gregory avait cessé de jouer aux clubs et était devenu un des premiers gourous de la santé et du bien-être tout en menant un large éventail de combats politiques, en faisant des jeûnes et de longues courses pour attirer l’attention sur des causes telles que la lutte contre la faim et l’obésité.

Il y a clairement un prix à payer pour vivre une vie aussi active que Dick Gregory l’a fait. Il était rarement à la maison pour voir sa famille (ses enfants sont des têtes parlantes astucieuses), et vers la fin de sa vie, des problèmes juridiques ont conduit à un effondrement financier et à la perte de sa maison. La dernière demi-heure est extrêmement mauvaise si elle est légèrement sous-examinée, Gregory retournant dans les clubs et apparaissant dans un film de Rob Schneider, « The Hot Chick », qui lui permet d’obtenir une couverture de soins de santé bien nécessaire.

La légende de Dick Gregory cède la place à un aperçu de lui en tant qu’homme plus complexe, bien que beaucoup plus drôle que la plupart des autres. Au redémarrage de son talk-show, Arsenio Hall lui a demandé ce qui l’avait motivé. Grégory a rétorqué : « Mes factures.

Le seul et unique Dick Gregory

Non classé. Durée : 1 heure 53 minutes. Regarder sur les plateformes Showtime.