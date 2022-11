Critique de “The Old Man & the Pool”: patauger dans la zone de confort de Mike Birbiglia

Parce qu’apparemment, les maladies aiment aussi la compagnie, on lui dit qu’il souffre également de diabète de type 2 et qu’il doit vraiment, vraiment faire de l’exercice et surveiller ce qu’il mange. Ceci, bien sûr, crée une nouvelle vague de commentaires d’autodérision que Birbiglia déploie dans son semi-monotone trompeusement somnolent, ce qui le fait parfois sonner comme s’il se surprenait lui-même.

L’humour est encore amplifié par notre connaissance de l’homme sur scène : la personnalité et le style de Birbiglia sont bien établis (à partir de ses nombreux spectacles sur scène, films, livres, podcasts et interventions sur “This American Life”), et la plupart des membres du public connaissent son bible de caractère, pour emprunter un terme au récit de fiction. De nombreuses blagues lors d’une représentation récente ont suscité des rires complices, comme la première mention de la fille de Birbiglia, Oona, dont l’histoire d’origine, pour ainsi dire, a fait l’objet de “The New One”, avec lequel il a fait ses débuts à Broadway quatre ans. depuis.

De même, des rires ont éclaté lorsque Birbiglia a mentionné qu’un nutritionniste lui avait demandé : « Comment va ton sommeil ? Les médecins ont longtemps occupé une place importante dans sa vie et sa comédie, alors les fans savent qu’il souffre d’un trouble du comportement du sommeil paradoxal, qu’il a exploré dans son émission révolutionnaire, “Sleepwalk With Me”, de 2008. Ils connaissent également la tumeur maligne trouvée dans sa vessie quand il avait 19 ans — rendez-vous service et ne cherchez pas « cystoscopie » — parce qu’il en a parlé plusieurs fois auparavant. (D’un autre côté, il n’y a aucune mention de projets de loi entraînant la faillite ou des échecs du système de santé américain : Birbiglia ne se moque pas de la politique ou de quoi que ce soit d’actualité dans son acte.)