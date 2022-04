Critique de « The Northman »: prémoderne danois

« The Northman » raconte une très vieille histoire – peut-être la même vieille histoire. Un jeune prince cherche à venger le meurtre de son père, le roi, dont l’assassin a usurpé le trône et épousé la mère du prince. C’est « Hamlet, » bien sûr, mais le nouveau film de Robert Eggers n’est pas une autre adaptation à l’écran de Shakespeare, hérissé d’éloquence élisabéthaine, d’un jeu haut en couleur et d’une psychologie complexe et étrangement moderne.

Eggers, qui a écrit le scénario avec le romancier et dramaturge islandais Sjon, a évoqué cette saga sanglante à partir des anciens récits scandinaves qui ont fourni les sources de Shakespeare. Sa matière première pourrait-on dire, puisque « The Northman » insiste sur la dimension primitive, brutale, atavique du conte. Amleth, comme on l’appelle, n’est pas un étudiant en philosophie, temporisant sur les nuances de l’être et du non-être. C’est un berserker, un guerrier hurlant avec des abdominaux déchirés, des compétences de combat de super-héros et une cause juste pour sa soif de sang sans fin.

C’est ce que je veux dire par la même vieille histoire. Dans les films modernes, encore plus que dans les pièces anglaises du XVIIe siècle, la vengeance peut sembler être le motif le plus – peut-être le seul – crédible d’une action héroïque. Demandez simplement à Batman. La vérité et la justice sont des abstractions qui divisent, trop facilement déconstruites ou habillées de couleurs idéologiques criardes. L’amour est problématique. Le retour sur investissement, en revanche, est propre et indiscutable, même s’il laisse un désordre dans son sillage.