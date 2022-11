Critique de “The Noel Diary”: Révélations par une froide nuit d’hiver

Dans le film, Hartley joue Jake Turner, un auteur à succès qui retourne dans la maison de sa mère dans le Connecticut après sa mort. Il apprend qu’elle était devenue une accumulatrice – bien que particulièrement hygiénique – et trouve un journal d’un auteur inconnu au milieu du fouillis.

L’acteur Justin Hartley, qui s’est fait connaître dans “This Is Us”, n’est pas étranger aux thèmes de la romance de vacances “The Noel Diary”. Le désir des adoptés, le remorqueur des relations interraciales et les répercussions d’une tragédie familiale devraient sonner la cloche de bienvenue pour les fans du mélodrame merveilleusement larmoyant de NBC.

Barrett Doss («Station 19») apporte un timing et un charme comiques nuancés à Rachel, dont la recherche de sa mère biologique – l’écrivain du journal – l’a conduite à la maison d’enfance de Jake, où elle a été vue se tenant provisoirement de l’autre côté de la rue.

Bien que Rachel soit fiancée, les deux partagent immédiatement une étincelle, l’une alimentée par leur road trip chez le père encore plus éloigné de Jake dans l’espoir d’en savoir plus sur la mère de Rachel.

James Remar, Bonnie Bedelia et Essence Atkins font un joli travail de soutien en tant que père triste de Jake, voisin compatissant et mère biologique de Rachel. Et le réalisateur Charles Shyer apporte l’aisance d’un compagnon au scénario (basé sur le roman du même nom de Richard Paul Evans): embrasser les attentes du film de vacances ici, les détourner doucement là-bas.

Les routes sont aussi enneigées que la ville de Maple Falls, où la projection d’un classique des Fêtes lie davantage la paire de voyageurs. Leurs révélations sur la route offrent des indices sur ce qui pourrait s’avérer être une vie merveilleuse. Bien que cela vienne comme une nouvelle réconfortante pour les téléspectateurs sentimentaux, il est sûr de laisser un fiancé sans méfiance dans le froid.

Non classé. Durée : 1h39. Regarder sur Netflix.