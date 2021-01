Avec leur petite fille à la remorque, Babak et Neda rentrent chez eux après une nuit d’amis, de boissons et de mafia. Mais la conduite de Babak est affaiblie par les libations, alors la famille s’arrête pour passer la nuit dans un hôtel voisin. Là, la soirée commence sa descente de la confusion à l’horreur. Le couple commence à rencontrer des personnages étranges – un vagabond bavard sur les marches de l’hôtel, un employé de bureau inquiétant, une femme qui erre en silence, un enfant qui appelle sa mère.

La répétition des visions et le rythme délibéré du film donnent au public trop de temps pour deviner quelles trahisons hantent Babak et Neda, et ce manque de suspense émotionnel freine l’horreur. Après tout, les bosses dans la nuit ne semblent pas si effrayantes quand on sait ce qui cause le chahut.

La nuit

Non classé. En persan et anglais, avec sous-titres. Durée: 1 heure 45 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur jeu de Google, FandangoNow et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.