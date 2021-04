Réalisé par Mike Rianda et écrit par Rianda et Jeff Rowe, qui ont tous deux travaillé sur la série bien-aimée «Gravity Falls», «The Mitchells vs. the Machines» a non seulement des personnages ridiculement excentriques, mais aussi un scénario rempli d’action folle et rapide – avec des visuels élaborés et sauvages pour correspondre. Le film combine une animation numérique immaculée avec des images en direct et des dessins 2D – des interjections de Katie, qui sert à la fois de narratrice et de réalisatrice, révisant et annotant avec imagination l’histoire au fur et à mesure qu’elle la raconte. Cela, avec le nombre apparemment infini de références de films et de gags cachés, fait un film avec non seulement des rires (même si, croyez-moi, il y en a beaucoup) mais une identité claire et bien formée.

Tu penses votre la famille est farfelue? Faites un voyage avec les Mitchell – ils vous montreront que les cinglés s’amusent.

Les Mitchells contre les machines

Classé PG. Durée: 1 heure 53 minutes. Regardez sur Netflix.