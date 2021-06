« The Misfits », le 25e film de Renny Harlin, se déroule principalement au Moyen-Orient, mais ne vous attendez pas à ce que son ton et son tempérament diffèrent sensiblement de ses prédécesseurs. Insouciant comme toujours, Harlin fait simplement son propre truc, l’emplacement soit damné. C’est le blaireau du cinéma. Son groupe titulaire de criminels à la Robin des Bois est au moins un groupe diversifié, comprenant un voleur de banque drôle (Nick Cannon), un expert en explosifs épris de feu (Mike Angelo), un artiste martial agile (Jamie Chung) et un escroc cool (Rami Jaber). Pour réaliser leur dernier casse – une cache de lingots d’or enfouis au fond d’une prison d’Abou Dhabi et destinée aux terroristes – les Misfits ont besoin des compétences fluides de Pace (Pierce Brosnan), un gentleman voleur et récent évadé de sécurité maximale.

Pace est loin d’être d’accord avec les plans vaguement altruistes de l’équipe pour le butin, mais lui et Schultz (Tim Roth), le propriétaire louche de la prison, ont une histoire non résolue. De plus, sa fille dont il est séparé (Hermione Corfield), encore une autre Misfit, traîne pour lui rappeler son devoir humanitaire envers les réfugiés et autres opprimés. Je n’ai pas inventé ça.

Tout aussi insultant pour les dialectes arabes et les Frères musulmans, « The Misfits » est incontestablement affreux, son embrouille grandiose d’un complot non amélioré par des chameaux ennuyés et des femmes à peine vêtues. Pourtant, pendant les 20 premières minutes environ – un blitz de bonbons pour les yeux et de vers d’oreille – son action venteuse et la bonne humeur des artistes suffisent à divertir. Trop tôt, cependant, le film dérive dans un marasme narratif qui fait dérailler son élan et draine l’énergie de la distribution. « Oh, conneries », marmonne Schultz avec résignation quand il voit que son or est parti. Comme le film, il semble presque trop fatigué pour s’en soucier. Les marginaux

Classé R pour des vomissements de masse et une attaque sanglante de téléphone portable. Durée : 1 heure 34 minutes. Dans les théâtres.