La filmographie de l’acteur-réalisateur a montré un intérêt pour les scénarios de fin du monde – y compris la production et la mise en vedette dans un remake de « Fail Safe » pour CBS – et il est de retour sur ce territoire ici. Se déroulant en 2049, le film commence trois semaines après un «événement» non spécifié qui sonnera le destin de l’humanité, avec Augustine de Clooney – situé dans un avant-poste de l’Arctique – toujours vivant, mais pour combien de temps personne ne le sait.

Pourtant, Augustine a une tâche à accomplir: avertir un vaisseau spatial avec un équipage diversifié d’astronautes de revenir sur une planète mourante, mais espérant plutôt les détourner, après une mission dans l’espace lointain qui aurait pu donner l’espoir d’une planète habitable sur laquelle ils pourraient se réfugier.

Adapté du livre de Lily Brooks-Dalton « Good Morning, Midnight » de l’écrivain Mark L. Smith (« The Revenant »), le film oscille entre les astronautes et Augustine, tout en étoffant des détails sur son personnage à travers une série de flashbacks.

La prémisse est sombre et la luge (littéralement, quand Augustine se rend compte qu’il doit atteindre un autre endroit pour les contacter) ardue. Les explorateurs sont également confrontés à de formidables défis, avec un équipage qui comprend Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir et Tiffany Boone.

Sauf une séquence d’action spatiale assez dramatique, « The Midnight Sky » se déplace quelque peu apathiquement, en particulier pendant les séquences terrestres impliquant Clooney et la jeune fille (Caoilinn Springall) qui devient son compagnon. (Tom Hanks joue également en face d’un enfant dans « News of the World », il doit donc y avoir quelque chose dans l’eau.)

Peut-être inévitablement, le film ressemble à d’autres tarifs spatiaux récents, y compris un film dans lequel Clooney a partagé la vedette, « Gravity », et le cerveau « Interstellar » de Christopher Nolan. La principale différence est un sentiment de désespoir dominant qui agit comme un frein au drame.

Clooney a établi très tôt avec « Good Night, and Good Luck » qu’il était un cinéaste sérieux, par opposition à une star de cinéma barboteuse, et il a pris des risques avec des projets de viabilité commerciale douteuse, à la fois « Suburbicon » décalé et «The Monuments Men».

« The Midnight Sky » est épargné de toute pression pour éclairer le ciel du box-office sur Netflix, et c’est tout aussi bien. Parce que si Clooney a livré un film qui donne à réfléchir et réfléchi, raconter l’histoire de manière dramatique – un peu comme le scientifique taciturne de Clooney – se sent confiné dans une prison de sa propre création.

« The Midnight Sky » sort le 23 décembre sur Netflix.