La série a d’abord invoqué le lapin insaisissable de Lewis Carroll dans le premier film, le genre de changement de genre de 1999 qui a été réalisé conjointement par les frères et sœurs Wachowski et a rapidement mis le feu à la tête du public. « Suis le lapin blanc » Neo, alias The One (Keanu Reeves, le sauveur idéal du cinéma), lit sur son écran de bureau, peu de temps avant de faire cela. La poursuite s’est poursuivie et a parfois semblé sans fin car elle a duré à travers deux suites, des bandes dessinées et des jeux vidéo. Il a également fourni de l’eau à des tonnes d’articles, de dissertations et de livres savants (« The Matrix and Philosophy : Welcome to the Desert of the Real »), prenant sa place comme l’un des jouets à mâcher interprétatifs suprêmes de la culture pop contemporaine.

Après avoir poursuivi le lapin blanc dans un très long tunnel, Alice entre dans une salle basse et sombre. Il y a des portes en haut et en bas du passage, mais elles sont toutes verrouillées. Alors qu’elle traverse le couloir, Alice se demande comment elle va bien pouvoir s’en sortir. Vous pouvez vous poser à peu près la même question en regardant le quatrième film de la série « The Matrix », car il vous amuse et vous frustre alternativement avec son monde fantastique.

Ce qui suit se joue comme une vidéo hommage amoureuse et narrativement coagulée au cycle «Matrix» lui-même, avec d’innombrables balles et presque autant de flashbacks sur le jeune Neo. (Vous n’avez pas besoin de revoir ce qui s’est passé plus tôt dans le cycle, le film le fait pour vous.) Une fois de plus, Anderson est au pays des rêves en train d’écrire du code, cette fois pour son rôle de concepteur de jeux vidéo travaillant sur un projet appelé Binary. En parlant de cela : comme auparavant, il a également le choix apparent de rester ignorant de sa condition existentielle ou d’embrasser sa douloureuse vérité. Il rencontre également une figure mystérieuse appelée à la fois Agent Smith et Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II, dont la voix veloutée et sépulcrale ajoute des frissons de danger).

Il y a eu des changements de distribution importants depuis le troisième film. Hélas, Hugo Weaving et Laurence Fishburne sont absents au combat, qui ont ajouté de la gravité et de l’esprit bien nécessaires. Au lieu de cela, un soyeux Jonathan Groff rôde maintenant de manière menaçante, son côté enfantin ayant été joliment armé pour son rôle de filou rusé. Un ajout moins heureux est Neil Patrick Harris, qui offre une performance inutile et unidimensionnelle en tant qu’analyste. Pourtant, il n’y a pas grand-chose de différent ici, à part certains des plis du visage et des cheveux poivre et sel de Reeve. Les personnages portent toujours des vêtements fétichistes ou des fils nubby, et continuent de se battre alors qu’ils se bagarrent et hurlent à travers le labyrinthe.

Certains de ces bavardages sont amusants simplement parce que « The Matrix » (et ses successeurs) sont des exemples de ce qu’on appelle les films de jeux d’esprit, « une ‘certaine tendance’ dans le cinéma contemporain », comme l’a dit le théoricien du cinéma Thomas Elsaesser. Comme d’autres de ce type, « The Matrix » joue avec la perception de la réalité détenue à la fois par le protagoniste et le public, pose des questions sur les limites de la connaissance et aborde les doutes sur les autres esprits et mondes. Ce qui rend les films de jeux d’esprit particulièrement fascinants – et aide à expliquer leur attrait pour le culte – c’est la façon dont ils attirent les spectateurs dans le jeu, en partie en leur montrant des mondes qu’ils reconnaissent. Ou, comme Morpheus l’a dit une fois : « Vous l’avez ressenti toute votre vie, qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde.