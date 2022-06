Critique de “The Man From Toronto”: pas si clairement canadien

Il y a très peu de Toronto dans “The Man From Toronto”. Il y a l’emblématique tour CN, visible uniquement dans un plan éloigné de l’horizon crépusculaire, et quelques plans d’une cachette éloignée quelque part à la périphérie de la ville, avant que notre héros tueur à gages canadien (Woody Harrelson) ne soit appelé sur un mission, et l’action se déplace ailleurs – Minnesota, Porto Rico, la banlieue de Virginie.

Ironiquement, le film a été tourné presque entièrement en Ontario, donc Toronto, sa capitale – ainsi que Hamilton, Milton et Brampton – apparaîtra fréquemment déguisée ailleurs. Quand Harrelson poursuit Teddy (Kevin Hart), un passionné de fitness maladroit impliqué dans un complot d’assassinat à cause d’une erreur d’identité, ils naviguent en fait sous l’autoroute Gardiner du centre-ville de Toronto – pas dans les rues de Washington DC Même personne dans le casting parvient à prononcer « Toronto » correctement.