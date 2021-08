Critique de « The Macaluso Sisters »: une tragédie à travers le temps

Pas un simple film de passage à l’âge adulte ensoleillé, « The Macaluso Sisters » s’ouvre sur une journée heureuse remplie de jeune amour et de nostalgie au bord de la plage qui est tragiquement bouleversée par un accident qui a des réverbérations éternelles. La cinéaste italienne Emma Dante, mieux connue comme metteure en scène de théâtre et d’opéra d’avant-garde, a adapté le film basé sur sa pièce acclamée du même nom. Ici, elle imagine les effets d’entraînement de la mort d’une sœur à travers les générations avec une grâce métaphysique et des notes de fantaisie, s’éloignant du moule basé sur l’intrigue de la plupart des drames humains vers quelque chose de plus obsédant et puissant.

Cinq sœurs orphelines – Katia, Lia, Pinuccia, Maria et Antonella – vivent seules dans un appartement animé à Palerme, en Sicile, où elles se soutiennent en prêtant des pigeons pour des cérémonies et des événements. Le jour de leur congé, ils se dirigent vers la plage, traversant un champ parsemé d’énormes figurines de dinosaures et initiant une soirée dansante musicale pop à leur arrivée. Ces moments magiques sont ancrés dans la photographie tactile du directeur de la photographie Gherardo Gossi, qui accentue la vitalité juvénile des corps des sœurs et le chaos ludique de leurs mouvements.

Après la mort d’une sœur, Dante passe à un avenir dans lequel le groupe – maintenant joué par un groupe d’actrices différent – ​​est d’âge moyen et brisé, chacun à sa manière. Ils restent dans le même appartement, tandis que les manifestations fantomatiques de leur sœur disparue créent un contraste saisissant entre leurs corps vieillissants et ceux de leur jeune moi débordant. Un troisième acte montre trois sœurs âgées et en deuil. Pourtant, l’appartement et son armoire blanche – ornée d’une gravure d’une plage – se ressemblent. À la fin, Dante met en scène une confrontation transcendante avec l’impermanence du corps, destinée à se dégrader, mais soutenue par les souvenirs et les relations qui sont venues le définir. Les sœurs Macaluso

Non classé. En italien, avec sous-titres. Durée : 1 heure 29 minutes. Dans les théâtres.