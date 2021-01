Le scénariste-réalisateur John Lee Hancock (« The Blind Side ») a conservé le décor du film dans les années 1990, ce qui ajoute au ton macabre et à la nature macabre des crimes. Lorsque les détectives de Los Angeles font référence à l’affaire Night Stalker, dans ce laps de temps, ils n’en sont plus que quelques années.

Ces détectives sont sur la piste d’un tueur en série lorsqu’un ancien membre de leurs rangs, Joe « Deke » Deacon de Washington, leur rend visite depuis le comté de Kern, où il travaille comme shérif adjoint. Deke, il s’avère, était un élite de la résolution du crime, avant une affaire qui a déclenché une « fusion totale » et l’a envoyé se retirer dans les confins ruraux plus calmes au nord.

Deke rencontre Jim Baxter (Malek), un jeune détective motivé qui représente, en substance, une version antérieure de lui-même. Se chamaillant et méfiant au début, alors qu’ils commencent progressivement à comparer les notes, ils se rendent compte que les deux cas, hier et aujourd’hui, pourraient être liés, faisant équipe pour voir s’ils peuvent fermer les livres sur eux.

«Ce sont les petites choses qui vous attrapent», dit Deke à son collègue réticent au début, alors que la piste mène progressivement à Albert Sparma (Leto), qui semble apprécier l’attention, les narguant à chaque tournant. Peu d’acteurs peuvent aussi respirer la peur – pensez à sa version du Joker dans «Suicide Squad», moins le maquillage – et une fois que Leto se montre, la tension monte de plusieurs crans, même si le niveau de QI présenté par les flics semble malheureusement baisse en conséquence.