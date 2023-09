Critique de The Lesson : Un beau film avec une partition alléchante et une cinématographie limpide

LA LEÇON

(15) 103 minutes

★★★★☆

LA maladie incurable de l’écriture a fait l’objet de nombreux films étranges.

Ces longues nuits d’insomnie, seul devant une machine à écrire – ou un bloc-notes – ont résumé la folie de The Shining, Dead Poets Society et The Hours, pour n’en nommer que quelques-uns.

Pennsylvanie

The Lesson est une combinaison d’excellente cinématographie et casting[/caption]

Et maintenant, l’agonie du blocage de l’écrivain a de nouveau été portée au grand écran, cette fois avec un héros littéraire fou et fatigué, JM Sinclair (Richard E Grant) qui travaille sur son roman tant attendu depuis cinq ans.

L’histoire s’installe rapidement comme un jeu du chat et de la souris, Sinclair déclarant dans une interview : « Les bons écrivains empruntent, les grands écrivains volent ».

Et sa dernière prise semble être un superfan, Liam (Daryl McCormack), qui arrive dans la somptueuse maison du milieu de nulle part pour donner des cours à Bertie (Stephen McMillan), le fils de JM et de sa femme artiste, Hélène (Julie Delpy).

Liam est lui-même un écrivain en herbe et regarde JM comme un faucon, imitant ses heures de travail et essayant d’écrire au même rythme, toute la nuit avec un whisky à la main.

Sous la pression de devoir préparer Bertie, solennel et brisé – qui fait face à la tragédie du suicide de son frère aîné – à une place universitaire de haut niveau, Liam se retrouve au bord de l’épuisement et ressent le froid d’Hélène fraîche et sèche et de JM compétitif.

Cependant, il a un atout dans sa manche : un souvenir photographique.

Même si cela peut sembler une bénédiction, cela le plonge rapidement dans un chapitre cauchemardesque de sa vie.

Divisé en un prologue, trois parties et un épilogue, ce conte ne serait pas grand-chose sans un casting stellaire.

Le JM apparemment psychotique est délicieusement interprété par Grant, qui utilise son talent comique et ses yeux écarquillés pour passer de la folie à la mélancolie.

Et sortant directement de sa nomination aux Bafta pour Good Luck To You, Leo Grande face à Emma Thompson, McCormack est, une fois de plus, totalement hypnotique.

Avec un personnage qui pourrait être emprunté à Shakespeare, sa performance en tant que tuteur au secret vous garde en effet très curieux.

Ajoutez à cela une musique alléchante d’Isobel Waller-Bridge et une cinématographie cristalline d’Anna Patarakina, et ce magnifique film britannique vous donne envie d’ouvrir une bouteille de vin rouge et un cheddar affiné.

Et cela vous gardera intrigué jusqu’à la dernière page.

DÉPENSES4BLES

(15)103 minutes

★☆☆☆☆

SOUVENEZ-VOUS de ces jeux de guerre dans la cour de récréation de l’école où les enfants criaient « Bang, bang tu es mort ! » l’un l’autre?

Imaginez maintenant cela sur grand écran, interprété par des héros d’action qui ont dépassé leurs meilleurs stades.

PA

The Expend4bles est un festival de stars[/caption]

Mélangez un scénario absurde prononcé avec des insultes paresseuses et quelques « combattantes » qui ont l’air d’avoir fait 12 rounds avec une équipe glamour, et vous obtenez ce gâchis chaud d’un film.

Incroyablement, le quatrième de la franchise, avec pour slogan « Ils mourront quand ils seront morts » (quoi ?), on voit une nouvelle fois Christmas (Jason Statham) s’associer à Barney (Sylvester Stallone), Gunner (Dolph Lundgren) , et Toll (Randy Couture) pour combattre une bande de méchants à l’aide de mitrailleuses, d’égorgements et de décapitations.

Cette fois, ils sont rejoints par les nouveaux arrivants, Easy Day (un 50 Cent criminellement sous-utilisé), Gina (Megan Fox) et Lash (Levy Tran).

Réalisé par Scott Waugh, ce film pourrait se lire comme un guide pour les nuls sur la façon de ne pas faire un film d’action.

Ennuyeux, prévisible et complètement dépourvu de bons one-liners ou de personnages sympathiques, la seule chose que vous recherchez est la fin.

L’argent stupide

(15) 104 minutes

★★★★☆

L’ACTEUR Paul Dano et le réalisateur Craig Gillespie ont beaucoup de monnaie – ce à quoi Dumb Money ne fait qu’ajouter.

La star de Little Miss Sunshine, Dano, incarne le petit investisseur boursier Keith Gill, qui est devenu une sensation sur les réseaux sociaux il y a deux ans lorsqu’il a parlé de la valeur du grand magasin américain GameStop.

Pennsylvanie

Dumb Money vaut la peine d’investir votre temps[/caption]

Gabe Plotkin (Seth Rogen) « vend à découvert » GameStop – sa société parie que le prix de l’action va baisser.

Imaginez une bataille David contre Goliath, avec « l’argent stupide » de Gill (argot de Wall Street pour les amateurs de bourse) opposé aux milliardaires.

Cela peut ne pas sembler trop excitant, mais une fois que les adeptes pauvres de Gill voient le prix de leurs actions GameStop monter en flèche, vous vous retrouvez plutôt investi.

Gillespie, qui a dirigé le brillant Moi, Tonya, tire le meilleur parti de ses atouts d’acteur, qui incluent également Pete Davidson et Shailene Woodley.

Par contre, la terminologie est rarement expliquée et il n’y a pas l’ambiguïté morale de son biopic sur le patinage sur glace.

Mais Dumb Money vaut la peine d’investir votre temps.