Critique de “The Last Movie Stars”: L’histoire compliquée de Paul Newman et Joanne Woodward

Les enfants de Newman et Woodward, et du premier mariage de Newman, sont de fortes présences, en particulier dans les derniers épisodes, mais le commentaire le plus brutal, perspicace et souvent hilarant provient des citations vintage des deux sujets, en particulier Woodward. (L’une des rares personnes interrogées d’origine encore en vie, on a découvert qu’elle souffrait de la maladie d’Alzheimer en 2007, un an avant la mort de Newman.) Ce n’était jamais un secret qu’elle était, pendant une grande partie de leur temps ensemble, une meilleure actrice qu’elle. mari beaucoup plus célèbre, et que sa carrière s’est éclipsée lorsqu’elle a assumé la majeure partie du fardeau de s’occuper de leurs enfants. Mais cela donne toujours à réfléchir d’entendre, selon ses propres mots, à quel point elle a clairement vu les disparités et à quel point elle les a ressenties profondément.

Hawke et son éditeur, Barry Poltermann, tissent élégamment leur assortiment de matériel. Les lectures des anciennes interviews sont jouées principalement au-dessus des extraits de films, le son étant mélangé de sorte que les voix dans les interviews et dans les films alternent, en fondu enchaîné.

Avec autant de films parmi lesquels choisir, Hawke est presque toujours capable de faire correspondre les clips avec ce qui se dit sur la vie de Newman et de Woodward, d’une manière qui peut être évidente mais qui est souvent intelligente. Alors que nous entendons la première épouse de Newman, Jackie McDonald (exprimée par Kazan), parler d’être remplacée par Woodward, nous voyons – mais n’entendons pas – des scènes de “From the Terrace”, dans lesquelles Woodward jouait la femme abandonnée par le personnage de Newman . (Une belle touche dans le casting: lorsque Robert Altman est cité à propos de “Buffalo Bill et les Indiens”, il est exprimé par le réalisateur amérindien Sterlin Harjo.)

Hawke demande: “Comment était-ce d’être eux?”, Et la réponse que vous en retirerez probablement est que c’était un peu comme être nous – difficile et effrayant, heureux et aventureux – avec le volume monté en flèche. La différence qui transparaît n’a pas à voir avec la célébrité ou l’accomplissement mais avec la passion : Newman et Woodward ont été fous l’un de l’autre pendant plus de 50 ans, à travers la tragédie, l’infidélité, l’ivresse et la jalousie professionnelle. Vous l’entendez dans leurs paroles et vous le voyez, limpide, chaque fois qu’ils sont ensemble à l’écran.