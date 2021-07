Critique de ‘The Last Mercenary’: toujours des coups de pied

« Le Dernier Mercenaire (Le Dernier Mercenaire) » arrive sur Netflix comme l’une de ces options, Van Damme faisant preuve d’une conscience espiègle de lui-même et du genre qui l’a nourri. En tant que Richard Brumère, un célèbre agent des services secrets qui aurait déjà abattu un rhinocéros à mains nues, l’acteur est en pleine forme. Il lui faudra peut-être un peu plus de temps pour filmer une cascade, mais grâce à l’habileté de Thierry Arbogast avec une caméra, les coutures de l’action sont à peine visibles.

C’est aussi parce que Richard préfère les mains et les pieds aux armes à feu. Et quand son ex-fils (Samir Decazza) est faussement accusé de trafic d’armes, Richard doit rentrer à Paris après 25 ans d’absence pour remettre les choses au clair. Cela exigera de multiples déguisements et des lieux internationaux (le film a été tourné principalement en Ukraine), un nouveau lot d’acolytes et, probablement, beaucoup d’étirements.

Fusion burlesque de terrorisme, d’identité volée et de guérison père-fils, l’intrigue (du réalisateur, David Charhon, et Ismaël Sy Savané) est gonflée et sentimentale. La section du milieu s’affaisse et toutes les performances ne sont pas pop. (Bien que Nassim Lyes le pose avec une pelle pour jouer un méchant obsédé par « Scarface ».) Mais les scènes de combat ont de l’esprit et Van Damme livre ses répliques avec juste ce qu’il faut de bonne humeur lasse.

« Vous avez vieilli », constate un ancien collègue (joué par nul autre que Miou-Miou), et c’est une preuve du ton du film que le commentaire, loin d’être une brûlure, est presque une caresse.

Le Dernier Mercenaire (Le Dernier Mercenaire)

Non classé. En français, avec sous-titres. Durée : 1 heure 50 minutes. Regarder sur Netflix.