Critique de ‘The Last Matinee’: Attractions exceptionnelles

Un soir de pluie à Montevideo en 1993, une silhouette imposante entre dans une salle de cinéma minable où la dernière projection de la journée d’un long métrage d’horreur est sur le point de commencer. L’auditorium est presque vide – un jeune couple ici, des adolescents turbulents là-bas – et, dans la cabine de projection, une étudiante distraite (Luciana Grasso) remplace son père malade. Une rencontre entre la silhouette menaçante et un jeune garçon donne lieu à une photo onirique de boules de bonbons multicolores rebondissant dans un escalier – une image qui sera répétée plus tard, uniquement avec des objets sphériques beaucoup plus dégoûtants.

« The Last Matinee » incarne un style que je considère comme une horreur lente – non pas dans le sens d’un récit traînant les pieds, mais dans l’extrême patience et le goût avec lequel il s’occupe de ses abominations. La main ferme sur cette roue particulière appartient au réalisateur uruguayen Maxi Contenti, dont le nom fait allusion à un tempérament placide, mais dont les goûts vont jusqu’au glorieusement sanglant. Dans un excellent exemple, capturé avec une précision amusée par le directeur de la photographie Benjamín Silva, le sang de la gorge tranchée d’un fumeur est éclipsé par la brume laiteuse de sa dernière bouffée.

Tirant son chapeau au genre de thriller italien connu sous le nom de giallo, Contenti (qui a écrit le scénario simple avec Manuel Facal) met en place une série de meurtres pleins d’esprit et très spécifiques de membres du public ignorant qu’ils sont à la fois des voyeurs et des proies. Soulignant cette dualité effrontée, les cinéastes ont choisi Ricardo Islas, le vrai réalisateur de le long métrage de 2011 au théâtre – comme le tueur. Il est décrit dans les notes de presse uniquement comme le mangeur d’œil, qui vous dit tout ce que vous devez savoir ; tout ce que je sais, c’est que je ne regarderai peut-être plus jamais un pot de cornichons de la même manière.

La dernière matinée

Non classé. Durée : 1 heure 28 minutes. En espagnol, avec sous-titres. Dans les théâtres.