Vous avez déjà entendu celui sur le gars qui a demandé «Of Human Bondage» au magasin de vidéos et on lui a dit de regarder dans la section «adultes»? Je l’ai vu arriver. Dans les années 80. Une bonne partie de «The Last Blockbuster», un documentaire sur les magasins de vidéos – et sur un magasin en particulier, comme le titre l’indique – passe du temps avec les gens de la génération X qui se remémorent des réminiscences non différentes.

Réalisé par Taylor Morden et raconté avec une énergie engageante par l’acteur Lauren Lapkus («Orange Is the New Black», «The Big Bang Theory»), l’attrait nostalgique du film dépasse un peu son sujet. Ses têtes parlantes – y compris le réalisateur Kevin Smith; les acteurs Jamie Kennedy et Ione Skye; les comédiens Brian Posehn et Doug Benson; et les membres des groupes de musique Savage Garden et Smashmouth – donnent l’impression que le documentaire ressemble à un épisode surdimensionné de la vieille émission de VH1 «Best Week Ever». Par coïncidence, VH1 et Blockbuster Video avaient autrefois la même société mère, Viacom.