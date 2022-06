Critique de «The Human Trial»: la course à la guérison du diabète

Imaginez à quoi ressemblerait un monde sans diabète. Une vaste réduction de la douleur, de la souffrance, de la mort inutile. Et, en prime, une baisse importante des publicités pharmaceutiques, probablement.

L’objectif est loin, mais pas aussi éloigné que vous pouvez l’imaginer. Les documentaristes mariés Lisa Hepner et Guy Mossman ont passé plus de cinq ans à réaliser « The Human Trial », un film relatant la quête d’une société de recherche pour un remède et suivant deux personnes atteintes de diabète qui se sont présentées comme sujets de test.