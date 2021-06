Critique de «The Hitman’s Wife’s Bodyguard»: Three’s (Bad) Company

« The Hitman’s Wife’s Bodyguard » est bruyant, paresseux, profane et presque incohérent. C’est aussi parfois assez drôle, avec une vulgarité loufoque qui m’a fait rire. Il n’y a pas un brin d’esprit d’un bout à l’autre ; au lieu de cela, cette suite trash au maximum de « The Hitman’s Bodyguard » (2017) se précipite sans vergogne pour le cerveau de lézard. Aux yeux des comédies d’action américaines, nous sommes tous des reptiles. Quatre ans après une rencontre traumatisante avec l’assassin Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), Michael Bryce (Ryan Reynolds), le garde du corps autrefois triple A, a perdu sa carrière et peut-être son esprit. Son thérapeute suggère des vacances italiennes et un congé sabbatique des armes à feu et du chaos. Pourtant, à peine a-t-il suivi ses conseils, n’emportant que du gaz poivré et le stylo-couteau de Tchekhov (les vieilles habitudes ont la vie dure), qu’il est détourné par la femme de Darius, Sonia (Salma Hayek), une escroc fumeuse et grossière.

Ainsi commence un complot si élancé et hors de propos qu’il mérite à peine d’être noté, n’étant rien de plus qu’un cadre pour des poursuites en voiture insensées, des fusillades, des explosions et un nombre de cadavres très élevé. Tournant en Croatie, en Italie, en Grande-Bretagne et en Slovénie, le réalisateur de retour, Patrick Hughes, encourage ses stars et cascadeurs à diriger le spectacle. La démesure règne en tant que course à trois titulaire pour arrêter un milliardaire grec dément (un Antonio Banderas gaspillé) qui envisage d’utiliser des pirates informatiques croates pour bricoler le réseau électrique européen. Qui est apparemment situé dans un hub unique dans les profondeurs de l’océan.

Alors que le scénario – de Tom O’Connor (qui a écrit le premier film), Phillip Murphy et Brandon Murphy – a du mal à trouver un sens, les interprètes se retirent dans leurs zones de confort. Pour Jackson, cela signifie être si décontracté parfois qu’il est presque en décubitus dorsal; pour Reynolds, dont le personnage subit plus d’abus qu’un mannequin de crash-test, cela signifie nous rappeler que les wisecracks sont les meilleures armes. Morgan Freeman apparaît dans un rôle que je ne vais pas gâcher, et le pauvre Frank Grillo – apparemment sans savoir qu’il est dans un dessin animé – joue un policier de Boston devenu agent d’Interpol avec une solennité admirablement redondante. Hayek, heureusement, ne nourrit aucune illusion sur Sonia, dont la manière de Chaucerian avec une malédiction n’a d’égale que sa libido double D et ses cordes vocales de force industrielle. La performance est à la fois épuisante et impressionnante, faisant du désir frustré de Sonia pour un enfant l’une des intrigues secondaires les plus horribles du film. Pourtant, en entendant Sonia se lamenter sur les dimensions décevantes de son vagin, j’ai aussi entendu les bruits de sabots du prochain film. Des preneurs pour « le garde du corps de la mère porteuse de la femme du tueur à gages » ? Le garde du corps de la femme du tueur à gages

Classé R pour violence grotesque et bouche sale. Durée : 1 heure 56 minutes. Dans les théâtres.