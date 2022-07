Critique de “The Grey Man”: Guy contre Guy

Le câlin frénétique “The Grey Man”, des réalisateurs Anthony Russo et Joe Russo, présente des couleurs plus vibrantes que le shoot-em-up globe-trotter typique sur la CIA, une organisation nettement terne. Le leader des Russo, un agent connu sous le nom de Six (Ryan Gosling), porte un costume rouge élégant avec un vernis à ongles assorti à son premier assassinat à l’écran. Six travaille pour sa liberté, pas pour son 401(k) : il s’agit d’un meurtrier reconnu coupable qui a été arraché de prison par un procès du gouvernement (joué par Billy Bob Thornton) et placé dans un escadron de mise à mort secret. Il semble être d’accord avec l’accord, malgré une légère couche de fatigue que Gosling porte comme un poncho de pluie.

L’éthique cinématographique des Russo, c’est plus, laisse peu de place à Gosling pour explorer les complexités de Six. Le coup d’ouverture de Six va de travers, brisant sa sécurité d’emploi. Et alors que cette aventure extravagante sprinte à travers 10 pays, dont la Thaïlande et l’Azerbaïdjan, Six reste imperturbablement blasé. “Je comprends, tu es désinvolte”, lui dit le personnage de Thornton. Il en va de même pour toutes les autres personnes dans le film, un blitz drôle, bien qu’indiscernable, de collègues qui plaisantent, de méchants sournois (y compris le principal méchant, un lourd joué par Chris Evans) et d’un patient atteint d’un cancer endurci (Alfre Woodard) qui hurle: «Si vous dites quoi que ce soit même à distance sympathique, je vais vous tirer dessus.