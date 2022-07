Critique de “The Grey Man”: Gosling et Evans Showdown sont le meilleur film d’action Netflix à ce jour

C’est plus comme ça. Après une série de films d’action très populaires mais pas très bons (Red Notice, Extraction), Netflix livre avec The Grey Man, en streaming maintenant. Ce jeu d’espionnage déchirant et propulsé par les stars des frères Russo jette tout l’argent à l’écran alors que Ryan Gosling et Chris Evans s’affrontent.

Dans certains cinémas et en streaming sur Netflix à partir du vendredi 22 juillet, L’homme gris s’ouvre avec Gosling en prison il y a deux décennies, faisant des blagues sur l’imperturbable fantôme de la CIA de Billy Bob Thornton. “Nous comprenons, vous êtes désinvolte”, répond Thornton, mais alors que Gosling envisage une vie de meurtre pour le gouvernement, ses yeux s’adoucissent tristement. Et quand nous rattrapons Gosling à l’époque moderne, maintenant une machine à tuer astucieuse connue uniquement sous le nom de Sierra 6, c’est une coquille blasée qui n’est bonne que pour envoyer de mauvais acteurs sans nom qui se sont mis du mauvais côté de l’Oncle Sam. Sauf qu’il se retrouve en désaccord avec son patron calculateur après avoir refusé de mettre un enfant en danger.

Ouah ouah ouah. Sérieusement? En cette année 2022, nous faisons encore des films sur des assassins qui deviennent des voyous parce qu’ils ne tueront pas un enfant ?

OK bien. Donc de toute façon, Gosling entre en conflit avec le mercenaire déséquilibré de Chris Evans car ils sont tous les deux envoyés pour récupérer une clé USB vitale, et —

Attendez, attendez. Non, je ne l’ai pas. Une clé USB ? Après 60 ans de James Bond à l’écranaprès six (et plus) films Mission : Impossible, un film d’espionnage repose sur une clé USB !

Donc voilà. Sur le papier, The Grey Man a tous les éléments d’un genre d’espionnage stéréotypé (et je veux dire tout les éléments – il y a environ quatre films en cours). Clés USB. Une nièce kidnappée. Les bureaucrates qui sont les vrais méchants. Des équipes humides traversant les aérodromes en gilets pare-balles. Des scènes d’action coupant à des analystes paniqués devant des murs d’écrans. Appels téléphoniques tendus dans les gratte-ciel. Des héliports sur le toit et des lignes sécurisées et des gars faisant tomber les balles d’un pistolet avant que l’autre ne puisse lui tirer dessus.

Mais alors qu’un autre nom de ville retentit sur l’écran en lettres massives, vous commencez à vous demander si les cinéastes se moquent des conventions du genre espion. Les réalisateurs Joe et Anthony Russo, les hommes derrière plusieurs des films Captain America et Avengers de Marvel, sont très conscients du type de film qu’ils réalisent. Les plaisanteries et l’action pointue sont rehaussées et stylisées, et juste une tonne de plaisir. Nous comprenons, ils sont désinvoltes.

C’est ce qui distingue The Grey Man des plods stéréotypés comme Extraction ou Amazon’s turgescent Without Remorse. De la scène d’ouverture, dans laquelle Gosling se bat dans un costume écarlate impeccable faisant tournoyer un pistolet à eau, à son envoi silencieux d’un peloton de gardes du corps avec n’importe quel couvert à portée de main, le film a de la fanfaronnade à brûler. Ne vous fiez pas au titre : il n’y a rien de gris dans la cinématographie luxuriante, le travail de caméra cinétique et la musique enjouée. The Grey Man est là-haut avec les goûts stylisés de Atomic Blonde, et pourrait donner à John Wick une course pour son argent.

Une grande partie du succès du film est la puissance en watts affichée, Gosling et Evans (et la star invitée super charismatique Dhanush) gérant l’héroïsme de l’action et les plaisanteries farfelues avec la même assurance. Gosling le joue relativement directement, bien que le vrai nom de Sierra 6 soit Courtland Gentry, ce qui signifie qu’il n’a pas un mais deux noms de héros d’action incroyablement cool. Evans se débrouille pour eux deux en tant que tortionnaire suavement déséquilibré avec une garde-robe de polos tricotés élégants, comme James Bondest le petit frère inadapté. Son personnage, soit dit en passant, s’appelle Lloyd Hanson, ce qui est moins cool que Sierra 6 mais reste dans votre esprit parce que quelqu’un le dit littéralement toutes les 20 secondes.

Je mentionne les noms parce qu’Ana de Armas est également dans ce film, mais je suis sacrément si je pouvais vous dire comment son personnage s’appelle. Alors que les gars principaux ont une histoire (même si Evans est juste “allé à Harvard”), son personnage n’a aucune histoire motivante dont je me souvienne. Le script ne lui donne même pas beaucoup de personnalité à part la super-dur à cuire obligatoire et le fait d’être grincheux quand les gars lui crient dessus. Au moins l’apparition de de Armas dans le film Bond Pas le temps de mourir était essentiellement un camée, mais c’est un gaspillage de l’étoile chauffée à blanc du moment.

S’agissant d’un film d’action, les nombreuses escales internationales conduisent à la violence. Tout est amusement et jeux, évidemment, tous des fusillades élégamment tournées et des coups de poing exubérants. Mais ensuite, il y a une énorme confrontation dans les rues d’une ville européenne. Les obus à grande vitesse détruisent les maisons. Des machines de la mort de haut calibre balayent les places publiques bondées. Vous ne le voyez peut-être pas, mais les gens normaux qui vivent leur vie quotidienne sont clairement tués de manière horrible. Dans le sillage des fusillades publiques aux États-Unis, au Danemark et en Norvège (et ce n’est que cette année), cette ultraviolence impitoyable frappe différemment.

Peut-être, juste peut-être, c’est le point. Après cette bataille apocalyptique, le film ne s’exfilte pas joyeusement vers le prochain lieu exotique. Au lieu de cela, il s’attarde dans un hôpital, entouré de blessés et de mourants. Certes, c’est en partie une configuration pour le prochain combat. Mais The Grey Man montre au moins une lueur de réflexion sur la sauvagerie qui se déroule à l’écran, sur la représentation sur écran argenté de la violence comme rédemptrice et protectrice, sur l’inutilité de tout cela. Ce n’est pas exactement Drive ou Only God Forgives, les subversions d’art et d’essai de Gosling en 2011 et 2013 (avec le réalisateur Nicolas Winding Refn) des genres poursuite en voiture et crime. Mais il y a certainement une couche de nuance subversive qui se passe ici. Il est révélateur que dans le monde de l’espionnage de ce film, nous ne voyons jamais de terroristes ou d’armes apocalyptiques. La seule menace pour les gens ordinaires comme vous et moi est la querelle interne de divers sociopathes sales qui se disputent le pouvoir, peu importe qui est pris entre deux feux.

En fin de compte, The Grey Man nous encourage à profiter de l’enfer d’un shoot-’em-up élégant où de belles personnes font bang-bang, tout en nous poussant à nous rappeler que c’est un fantasme. Peut-être que je louche trop fort pour suggérer que c’est le film d’action le plus intelligent de Netflix, mais c’est certainement l’un des plus amusants.

