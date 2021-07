Critique de « The Green Knight »: Monty Python et le septième sceau

Joué par Dev Patel dans « The Green Knight » – l’adaptation somptueuse, déchiquetée et inventive de David Lowery la romance chevaleresque anonyme du XIVe siècle — ce Gauvain combine un type moderne reconnaissable avec un archétype littéraire vénérable. Patel, qui a joué dans « L’histoire personnelle de David Copperfield », « Slumdog Millionaire » et « Lion », est en quelque sorte un spécialiste des récits de quête. Il peut être astucieux ou naïf, maladroit ou courageux, et il est habile à signaler à la fois la comédie et la douleur d’un jeune homme en quête de sens, d’identité et d’aventure dans un monde hostile.

Mettons une chose au clair : ce n’est pas un chevalier. Les gens l’appellent parfois Sir Gauvain, puis il doit marmonner une correction, ce qui est embarrassant. Il est un échec , un neveu, un habitué de la Table Ronde, profitant de son charme, de sa beauté et de ses relations familiales. Le roi Arthur (Sean Harris) est son oncle et sa mère (Sarita Choudhury) est une puissante sorcière. Il se présente de temps en temps à la cour royale, mais partage principalement son temps entre la taverne et la maison de débauche.

Patel est un aimant pour la sympathie du public, et Gauvain est une personnalité que nous pouvons reconnaître – un Everyman, pour mélanger les références anglaises majeures – au milieu de l’étrangeté et de la magie ambiantes. Lowery, un maître de l’atmosphère fantasmagorique et de la momerie métaphysique (voir aussi « Ghost Story », « Pete’s Dragon » et « Ain’t Them Bodies Saints »), commence le film avec des effets sonores de films d’horreur, des sorts, des flammes et des tremblements de fantasmagorie présage. Aussi sérieux qu’il prenne la signification spirituelle et morale de l’histoire qui suit, il s’amuse aussi clairement avec elle et avec nous.

De Wagner à « Game of Thrones » et vice-versa, le médiévalisme pop-culturel a l’habitude de faire lever la sublimité et la solennité avec de fortes doses de bêtise intentionnelle ou involontaire. Le compliment le plus sincère que je puisse faire à « The Green Knight » est que cela ressemble souvent à un hommage à « Le septième sceau » au moyen de « Monty Python et le Saint Graal. » Ou peut-être vice versa, avec quelques coupes profondes de Led Zeppelin. (La partition familière au métal est de Daniel Hart.) C’est un film sur la mort, l’honneur et le désir de prendre le contrôle du destin qui est aussi une exploration consciente de l’absurdité de telles notions. Il a des moments obsédants, déchirants et érotiquement troublants, ainsi que des monstres, des imbéciles et un renard magique si mignon qu’il pourrait être un acolyte de Disney.

Comme « Mourir fort » c’est un film de Noël, c’est-à-dire une allégorie religieuse en tenue de fête parfois hokey. Lors d’un rassemblement de Noël, le roi mélancolique demande à son neveu une histoire d’aventure réelle, et Gauvain, qui a passé la matinée dans les bras d’Essel (Alicia Vikander), n’a rien à partager. La fête est interrompue par un géant vert sombre (exprimé par Ralph Ineson), qui propose un défi que seul Gauvain est assez stupide pour accepter. Il peut frapper le chevalier vert à condition que, le prochain Noël, il permette au chevalier de le frapper en retour.

Ce défi de terrain de jeu se traduit par une décapitation et envoie Gauvain dans un voyage hallucinatoire vers, autour et à travers l’inévitabilité de la mort. Il rencontre des voleurs perfides (dirigés par Barry Keoghan), un Saint Winifred réanimé (Erin Kellyman), un seigneur (Joel Edgerton) et sa dame et d’autres personnages évoqués de la nuit des temps par Lowery, son directeur de la photographie (Andrew Droz Palermo) et le artistes d’effets spéciaux.

Parfois, le cours est trouble, à la fois visuellement et thématiquement. L’Angleterre en hiver a rarement été plus sombre, et lorsque la pâle lumière du jour s’estompe, vous devez plisser les yeux et tendre le cou pour voir ce qui se passe. De même, vous pouvez vous caresser le menton, à la manière d’un emoji, pendant que vous réfléchissez à l’intrigue du chien hirsute et à ses couches de signification. Une partie du charme persistant de textes anciens comme « Sir Gawain and the Green Knight » réside dans leur inconnaissabilité obstinée. Ils nous viennent d’une sensibilité – et d’une langue, en l’occurrence le moyen anglais des Midlands anglais – qui se trouvent incroyablement hors de notre portée, même si beaucoup de mots, d’idées et de tropes sont étranges dans leur familiarité.

Lowery respecte cette bizarrerie, ajoutant ses propres fioritures excentriques. Ce n’est guère un rendu cinématographique fidèle du poème de Gauvain, si une telle chose était encore possible. Des couches inférieures dans les ambiguïtés propres au médium qu’il a choisi, jetant certains interprètes dans plus d’un rôle et permettant au mouvement linéaire de l’histoire de s’arrêter, de s’inverser et de se dérouler. La question de savoir si Gauvain est en train de rêver ou d’être éveillé – vivant ou mort, l’un ou l’autre – est parfois urgente, parfois discutable. De même indéterminé est le puzzle de son libre arbitre. Met-il en scène un scénario préétabli ou écrit-il l’histoire de sa vie ? Apprend-il quelque chose de valeur, ou trébuche-t-il simplement à la recherche de la prochaine aventure ? Est-ce un album concept ou une jam session ?