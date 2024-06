Critique de « The Great Lillian Hall » : Jessica Lange boucle la boucle en incarnant une star de Broadway après « Frances » et « Tootsie »

Jessica Lange et Jesse Williams dans « The Great Lillian Hall » de HBO.





Jessica Lange a rencontré le public du cinéma perché dans King KongLa paume géante de , mais sa véritable percée a eu lieu en 1982 lorsqu’elle a joué deux actrices, remportant des nominations aux Oscars pour les deux rôles : en tant que star fictive d’un feuilleton dans « Tootsie » et en tant que vraie Frances Farmer dans la biographie tragique » Frances » (elle a gagné une statuette pour la première).

D’une certaine manière, la longue carrière de Lange boucle la boucle avec « The Great Lillian Hall », incarnant une star vieillissante de Broadway dans un film acquis par HBO et présenté en avant-première le dernier jour d’éligibilité aux Emmy, en espérant sans aucun doute qu’il y aura des distinctions supplémentaires, et peut-être récompense le matériel, dans son avenir.

En tant que format, le téléfilm a sûrement connu des jours meilleurs (les séries limitées les ont largement supplantées), et « Lillian Hall » est une production à échelle modeste, ponctuée par un trio de protagonistes féminines : Lange dans le rôle principal, présentée comme « la première dame du théâtre américain ; » Kathy Bates comme sa fidèle assistante ; et Lily Rabe (comme Lange, un vétéran de la compagnie de répertoire « American Horror Story » du producteur Ryan Murphy) dans le rôle de sa fille.

En répétant une pièce de théâtre avec un metteur en scène d’avant-garde (Jesse Williams), Lillian commence à oublier des lignes et à éprouver d’autres trous de mémoire, signes clairs qu’elle pourrait être aux premiers stades de la démence. Mais sa première réaction penche vers le déni, puis la défiance, tout en déclenchant peu à peu l’incertitude dans son entourage face à un spectacle qui pourrait soudain être aussi difficile à monter avec elle que sans elle.

Réalisé par Michael Cristofer d’après le scénario d’Elisabeth Seldes, le film n’innove pas mais offre néanmoins des moments poignants, principalement dans l’interaction entre Lange – une lionne féroce en hiver, avide d’un rappel supplémentaire – et Bates, qui pourrait joue ce rôle dans son sommeil et en profite toujours au maximum.

« Voulez-vous me rappeler qui j’étais? » » demande Lillian, une phrase qui capture magnifiquement la peur associée à son état.

Bien que Lange soit resté occupé travailler pour Murphy ces dernières années – y compris son tour dans le rôle d’une autre actrice, Joan Crawford, dans « Querelle : Bette et Joan » sur la rivalité entre Crawford et Bette Davis – le nouveau film ressemble à un joli serre-livres pour ces rôles précédents. Dans le même temps, « The Great Lillian Hall » fonctionne comme une lettre d’amour au théâtre tout en s’adressant à ceux qui peuvent apprécier une ou deux références à « All About Eve ».

«Je ne suis pas une vieille Chevrolet en panne», s’emporte Lillian à un moment donné. Le film s’efforce de renforcer ce message en offrant à Lange une vitrine digne de ce nom, dans un véhicule qui est peut-être léger en chevaux mais qui semble aussi raffiné que son personnage central.

